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В Москве арестовали начальника радиотехнических войск ВКС по делу о взятке
В Москве арестовали начальника радиотехнических войск ВКС по делу о взятке - РИА Новости, 14.01.2022
В Москве арестовали начальника радиотехнических войск ВКС по делу о взятке
Суд в Москве заключил в СИЗО по делу об особо крупной взятке начальника Радиотехнических войск ВКС России генерал-майора Андрея Кобана, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T12:09
2022-01-14T16:32
москва
воздушно-космические силы россии
россия
происшествия
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Суд в Москве заключил в СИЗО по делу об особо крупной взятке начальника Радиотехнических войск ВКС России генерал-майора Андрея Кобана, сообщили РИА Новости в пресс-службе 235-го гарнизонного военного суда."Суд рассматривает ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей до 20 апреля начальнику Радиотехнических войск ВКС генерал-майору Андрею Кобану", — сказала собеседница агентства.Генерала отправили в СИЗО еще в ноябре прошлого года, однако журналисты узнали об этом только сейчас, когда следствие попросило продлить срок ареста.По версии следствия, Кобан незаконно получил не менее пяти миллионов рублей от генерального директора Нижегородского НИИ радиотехники.
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москва, воздушно-космические силы россии, россия, происшествия
12:09 14.01.2022 (обновлено: 16:32 14.01.2022)
 
В Москве арестовали начальника радиотехнических войск ВКС по делу о взятке

Начальника радиотехнических войск ВКС Андрея Кобана арестовали по делу о крупной взятке

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ/Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкАндрей Кобан
Андрей Кобан - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ/Сергей Бобылев
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Андрей Кобан
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Суд в Москве заключил в СИЗО по делу об особо крупной взятке начальника Радиотехнических войск ВКС России генерал-майора Андрея Кобана, сообщили РИА Новости в пресс-службе 235-го гарнизонного военного суда.
"Суд рассматривает ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей до 20 апреля начальнику Радиотехнических войск ВКС генерал-майору Андрею Кобану", — сказала собеседница агентства.
Генерала отправили в СИЗО еще в ноябре прошлого года, однако журналисты узнали об этом только сейчас, когда следствие попросило продлить срок ареста.
По версии следствия, Кобан незаконно получил не менее пяти миллионов рублей от генерального директора Нижегородского НИИ радиотехники.
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