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Apple зарегистрировала личный кабинет на сайте Роскомнадзора
Apple зарегистрировала личный кабинет на сайте Роскомнадзора - РИА Новости, 14.01.2022
Apple зарегистрировала личный кабинет на сайте Роскомнадзора
Компания Apple зарегистрировала личный кабинет на официальном сайте Роскомнадзора согласно требованиям закона о "приземлении" иностранных IT-компаний. Об этом... РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T21:19
2022-01-14T22:43
общество
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Компания Apple зарегистрировала личный кабинет на официальном сайте Роскомнадзора согласно требованиям закона о "приземлении" иностранных IT-компаний. Об этом свидетельствуют данные на сайте ведомства.При этом корпорация пока не разместила на своих информационных ресурсах электронную форму, а также не создала филиал, не открыла представительства или не учредила российское юридическое лицо.Закон о "приземлении" IT-гигантовС 1 января 2022 года в силу вступил закон о "приземлении" иностранных IT-гигантов. Он касается компаний с суточной аудиторией более 500 тысяч российских пользователей и обязывает владельцев таких информационных ресурсов для работы в России создать филиалы, представительства или учредить российские юрлица. Они должны в полном объеме представлять интересы головных организаций и служить основным каналом взаимодействия с российскими регуляторами.Такие обязанности также будут распространяться на провайдеров хостинга, операторов рекламных систем и организаторов распространения информации в интернете.Попадающие под закон компании также должны зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора и использовать его для взаимодействия с государственными органами. Кроме того, необходимо разместить на своем информационном ресурсе электронную форму для обратной связи с российскими гражданами и организациями.При нарушениях требований доступ к иностранному интернет-ресурсу могут частично ограничить или полностью заблокировать ресурс. Среди более мягких мер — информирование пользователей о нарушении, запрет на распространение рекламы иностранного лица или его интернет-ресурса, запрет на распространение рекламы на самом ресурсе, ограничение денежных переводов и приема платежей российских физических и юридических лиц, запрет на поисковую выдачу, на сбор и трансграничную передачу персональных данных.В ноябре Роскомнадзор опубликовал перечень иностранных интернет-компаний, которые должны открыть представительства в России. Туда попали 13 иностранных компаний, владеющих 22 информационными ресурсами: Google (Google, Google Play, YouTube, YouTube Music, Google Chat, Gmail), Apple (iCloud, App Store, Apple Music), Meta Platforms (Facebook, Instagram, WhatsApp), Twitter, TikTok, Telegram, Zoom, Viber, Spotify, Likeme Pte.Ltd. (Likee), Discord, Pinterest и Twitch.
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общество, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), whatsapp inc., telegram (приложение), viber, facebook, россия
21:19 14.01.2022 (обновлено: 22:43 14.01.2022)
 
Apple зарегистрировала личный кабинет на сайте Роскомнадзора

Компания Apple зарегистрировала личный кабинет на сайте Роскомнадзора

© AP Photo / Mark LennihanЛоготип компании Apple над входом в здание в Нью-Йорке, США
Логотип компании Apple над входом в здание в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
© AP Photo / Mark Lennihan
Логотип компании Apple над входом в здание в Нью-Йорке, США
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Компания Apple зарегистрировала личный кабинет на официальном сайте Роскомнадзора согласно требованиям закона о "приземлении" иностранных IT-компаний. Об этом свидетельствуют данные на сайте ведомства.
При этом корпорация пока не разместила на своих информационных ресурсах электронную форму, а также не создала филиал, не открыла представительства или не учредила российское юридическое лицо.

Закон о "приземлении" IT-гигантов

С 1 января 2022 года в силу вступил закон о "приземлении" иностранных IT-гигантов. Он касается компаний с суточной аудиторией более 500 тысяч российских пользователей и обязывает владельцев таких информационных ресурсов для работы в России создать филиалы, представительства или учредить российские юрлица. Они должны в полном объеме представлять интересы головных организаций и служить основным каналом взаимодействия с российскими регуляторами.
Такие обязанности также будут распространяться на провайдеров хостинга, операторов рекламных систем и организаторов распространения информации в интернете.
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Попадающие под закон компании также должны зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора и использовать его для взаимодействия с государственными органами. Кроме того, необходимо разместить на своем информационном ресурсе электронную форму для обратной связи с российскими гражданами и организациями.
При нарушениях требований доступ к иностранному интернет-ресурсу могут частично ограничить или полностью заблокировать ресурс. Среди более мягких мер — информирование пользователей о нарушении, запрет на распространение рекламы иностранного лица или его интернет-ресурса, запрет на распространение рекламы на самом ресурсе, ограничение денежных переводов и приема платежей российских физических и юридических лиц, запрет на поисковую выдачу, на сбор и трансграничную передачу персональных данных.
В ноябре Роскомнадзор опубликовал перечень иностранных интернет-компаний, которые должны открыть представительства в России. Туда попали 13 иностранных компаний, владеющих 22 информационными ресурсами: Google (Google, Google Play, YouTube, YouTube Music, Google Chat, Gmail), Apple (iCloud, App Store, Apple Music), Meta Platforms (Facebook, Instagram, WhatsApp), Twitter, TikTok, Telegram, Zoom, Viber, Spotify, Likeme Pte.Ltd. (Likee), Discord, Pinterest и Twitch.
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ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)WhatsApp Inc.Telegram (приложение)ViberFacebookРоссия
 
 
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