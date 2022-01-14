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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220114/antibiotiki-1767916511.html
Мурашко рассказал об опасности самолечения антибиотиками при коронавирусе
Мурашко рассказал об опасности самолечения антибиотиками при коронавирусе - РИА Новости, 14.01.2022
Мурашко рассказал об опасности самолечения антибиотиками при коронавирусе
Глава Минздрава Михаил Мурашко призвал не назначать самостоятельно лечение антибактериальными препаратами при коронавирусе, особенно детям. РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T19:00
2022-01-14T19:00
распространение коронавируса
общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
здоровье - общество
михаил мурашко
коронавирусы
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Глава Минздрава Михаил Мурашко призвал не назначать самостоятельно лечение антибактериальными препаратами при коронавирусе, особенно детям."Ни в коем случае не нужно начинать лечение, самостоятельно принимая тот или иной антибактериальный препарат, в том числе, назначая самостоятельно его ребенку", - сказал он на брифинге.Министр подчеркнул, что эта терапия абсолютно не принесет никакого положительного эффекта, а лишь наоборот, в случае возникновения осложнений сократит возможность выбора для лечащего врача."Поэтому прошу вас, избегайте самостоятельного раннего начала приема антибиотиков. Это должен сделать специалист", - сказал Мурашко.Он также отметил, что в случае, если в семье заболел ребенок, он требует дополнительного ухода, и ухаживающий за ним родитель должен "перейти на режим больничного листа, для того чтобы минимизировать риски для своих коллег на рабочем месте".
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общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), здоровье - общество, михаил мурашко, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
19:00 14.01.2022
 
Мурашко рассказал об опасности самолечения антибиотиками при коронавирусе

Глава Минздрава Мурашко: нельзя самостоятельно лечиться антибиотиками при COVID-19

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкТаблетки
Таблетки - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Глава Минздрава Михаил Мурашко призвал не назначать самостоятельно лечение антибактериальными препаратами при коронавирусе, особенно детям.
"Ни в коем случае не нужно начинать лечение, самостоятельно принимая тот или иной антибактериальный препарат, в том числе, назначая самостоятельно его ребенку", - сказал он на брифинге.
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Министр подчеркнул, что эта терапия абсолютно не принесет никакого положительного эффекта, а лишь наоборот, в случае возникновения осложнений сократит возможность выбора для лечащего врача.
"Поэтому прошу вас, избегайте самостоятельного раннего начала приема антибиотиков. Это должен сделать специалист", - сказал Мурашко.
Он также отметил, что в случае, если в семье заболел ребенок, он требует дополнительного ухода, и ухаживающий за ним родитель должен "перейти на режим больничного листа, для того чтобы минимизировать риски для своих коллег на рабочем месте".
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