https://ria.ru/20220114/antibiotiki-1767916511.html
Мурашко рассказал об опасности самолечения антибиотиками при коронавирусе
Мурашко рассказал об опасности самолечения антибиотиками при коронавирусе - РИА Новости, 14.01.2022
Мурашко рассказал об опасности самолечения антибиотиками при коронавирусе
Глава Минздрава Михаил Мурашко призвал не назначать самостоятельно лечение антибактериальными препаратами при коронавирусе, особенно детям. РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T19:00
2022-01-14T19:00
2022-01-14T19:00
распространение коронавируса
общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
здоровье - общество
михаил мурашко
коронавирусы
россия
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/16/1577598684_0:85:2863:1695_1920x0_80_0_0_37a725677e7b211a459a488d14a5a50a.jpg
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Глава Минздрава Михаил Мурашко призвал не назначать самостоятельно лечение антибактериальными препаратами при коронавирусе, особенно детям."Ни в коем случае не нужно начинать лечение, самостоятельно принимая тот или иной антибактериальный препарат, в том числе, назначая самостоятельно его ребенку", - сказал он на брифинге.Министр подчеркнул, что эта терапия абсолютно не принесет никакого положительного эффекта, а лишь наоборот, в случае возникновения осложнений сократит возможность выбора для лечащего врача."Поэтому прошу вас, избегайте самостоятельного раннего начала приема антибиотиков. Это должен сделать специалист", - сказал Мурашко.Он также отметил, что в случае, если в семье заболел ребенок, он требует дополнительного ухода, и ухаживающий за ним родитель должен "перейти на режим больничного листа, для того чтобы минимизировать риски для своих коллег на рабочем месте".
https://ria.ru/20211220/koronavirus-1764555080.html
https://ria.ru/20211218/myasnikov-1764389726.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/16/1577598684_57:0:2786:2047_1920x0_80_0_0_ecb3d739759e2970bee31f20713aad02.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), здоровье - общество, михаил мурашко, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Мурашко рассказал об опасности самолечения антибиотиками при коронавирусе
Глава Минздрава Мурашко: нельзя самостоятельно лечиться антибиотиками при COVID-19