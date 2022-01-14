https://ria.ru/20220114/antibiotiki-1767916511.html

Мурашко рассказал об опасности самолечения антибиотиками при коронавирусе

Мурашко рассказал об опасности самолечения антибиотиками при коронавирусе - РИА Новости, 14.01.2022

Мурашко рассказал об опасности самолечения антибиотиками при коронавирусе

Глава Минздрава Михаил Мурашко призвал не назначать самостоятельно лечение антибактериальными препаратами при коронавирусе, особенно детям. РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T19:00

2022-01-14T19:00

2022-01-14T19:00

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Глава Минздрава Михаил Мурашко призвал не назначать самостоятельно лечение антибактериальными препаратами при коронавирусе, особенно детям."Ни в коем случае не нужно начинать лечение, самостоятельно принимая тот или иной антибактериальный препарат, в том числе, назначая самостоятельно его ребенку", - сказал он на брифинге.Министр подчеркнул, что эта терапия абсолютно не принесет никакого положительного эффекта, а лишь наоборот, в случае возникновения осложнений сократит возможность выбора для лечащего врача."Поэтому прошу вас, избегайте самостоятельного раннего начала приема антибиотиков. Это должен сделать специалист", - сказал Мурашко.Он также отметил, что в случае, если в семье заболел ребенок, он требует дополнительного ухода, и ухаживающий за ним родитель должен "перейти на режим больничного листа, для того чтобы минимизировать риски для своих коллег на рабочем месте".

https://ria.ru/20211220/koronavirus-1764555080.html

https://ria.ru/20211218/myasnikov-1764389726.html

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