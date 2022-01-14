https://ria.ru/20220114/afganistan-1767806725.html

Талибы опровергли сообщения о боях на севере Афганистана

Талибы опровергли сообщения о боях на севере Афганистана - РИА Новости, 14.01.2022

Талибы опровергли сообщения о боях на севере Афганистана

Сообщения о столкновениях на севере Афганистана не соответствуют действительности, заявил РИА Новости представитель "Талибана"* (движение находится под... РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T11:43

2022-01-14T11:43

2022-01-14T12:14

захват власти в афганистане талибами

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афганистан

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сухейль шахин

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КАБУЛ, 14 янв - РИА Новости. Сообщения о столкновениях на севере Афганистана не соответствуют действительности, заявил РИА Новости представитель "Талибана"* (движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) Сухейль Шахин.Ранее появились сообщения, что на севере Афганистана идут столкновения между бойцами "Талибана"* и силами сопротивления."Это неправда. Никаких столкновений нет, все в порядке. Конечно, проходят какие-то демонстрации, люди этим занимаются, но речь не идет о столкновениях", - сообщил Шахин. Он пояснил, что демонстрации были мирными, не было зафиксировано "проявления насилия или столкновений".В начале августа прошлого года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, отвечавший за внешнюю политику во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Движение находится под санкциями ООН за терроризм

https://ria.ru/20220107/tabily-1766911718.html

https://ria.ru/20211228/afganistan-1765862520.html

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в мире, афганистан, талибан, сухейль шахин