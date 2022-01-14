11:43 14.01.2022 (обновлено: 12:14 14.01.2022)
Талибы опровергли сообщения о боях на севере Афганистана
Представитель талибов Шахин опроверг сообщения о боях на севере Афганистана
© AP Photo / Wali SabawoonБоевики Талибана* на улице Кабула
© AP Photo / Wali Sabawoon
Боевики Талибана* на улице Кабула
КАБУЛ, 14 янв - РИА Новости. Сообщения о столкновениях на севере Афганистана не соответствуют действительности, заявил РИА Новости представитель "Талибана"* (движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) Сухейль Шахин.
Ранее появились сообщения, что на севере Афганистана идут столкновения между бойцами "Талибана"* и силами сопротивления.
"Это неправда. Никаких столкновений нет, все в порядке. Конечно, проходят какие-то демонстрации, люди этим занимаются, но речь не идет о столкновениях", - сообщил Шахин. Он пояснил, что демонстрации были мирными, не было зафиксировано "проявления насилия или столкновений".
В начале августа прошлого года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, отвечавший за внешнюю политику во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Движение находится под санкциями ООН за терроризм