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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20220114/afganistan-1767806725.html
Талибы опровергли сообщения о боях на севере Афганистана
Талибы опровергли сообщения о боях на севере Афганистана - РИА Новости, 14.01.2022
Талибы опровергли сообщения о боях на севере Афганистана
Сообщения о столкновениях на севере Афганистана не соответствуют действительности, заявил РИА Новости представитель "Талибана"* (движение находится под... РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T11:43
2022-01-14T12:14
захват власти в афганистане талибами
в мире
афганистан
талибан
сухейль шахин
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КАБУЛ, 14 янв - РИА Новости. Сообщения о столкновениях на севере Афганистана не соответствуют действительности, заявил РИА Новости представитель "Талибана"* (движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) Сухейль Шахин.Ранее появились сообщения, что на севере Афганистана идут столкновения между бойцами "Талибана"* и силами сопротивления."Это неправда. Никаких столкновений нет, все в порядке. Конечно, проходят какие-то демонстрации, люди этим занимаются, но речь не идет о столкновениях", - сообщил Шахин. Он пояснил, что демонстрации были мирными, не было зафиксировано "проявления насилия или столкновений".В начале августа прошлого года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, отвечавший за внешнюю политику во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Движение находится под санкциями ООН за терроризм
https://ria.ru/20220107/tabily-1766911718.html
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в мире, афганистан, талибан, сухейль шахин
11:43 14.01.2022 (обновлено: 12:14 14.01.2022)
 
Талибы опровергли сообщения о боях на севере Афганистана

Представитель талибов Шахин опроверг сообщения о боях на севере Афганистана

© AP Photo / Wali SabawoonБоевики Талибана* на улице Кабула
Боевики Талибана* на улице Кабула - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
© AP Photo / Wali Sabawoon
Боевики Талибана* на улице Кабула
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КАБУЛ, 14 янв - РИА Новости. Сообщения о столкновениях на севере Афганистана не соответствуют действительности, заявил РИА Новости представитель "Талибана"* (движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) Сухейль Шахин.
Ранее появились сообщения, что на севере Афганистана идут столкновения между бойцами "Талибана"* и силами сопротивления.
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7 января, 23:03Захват власти в Афганистане талибами
Под Кабулом талибы ведут бои с отрядами сопротивления
"Это неправда. Никаких столкновений нет, все в порядке. Конечно, проходят какие-то демонстрации, люди этим занимаются, но речь не идет о столкновениях", - сообщил Шахин. Он пояснил, что демонстрации были мирными, не было зафиксировано "проявления насилия или столкновений".
В начале августа прошлого года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, отвечавший за внешнюю политику во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Движение находится под санкциями ООН за терроризм
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Захват власти в Афганистане талибамиВ миреАфганистанТалибанСухейль Шахин
 
 
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