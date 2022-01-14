https://ria.ru/20220114/afganistan-1767792432.html
Делегация талибов отправилась на переговоры в Туркменистан
Делегация талибов отправилась на переговоры в Туркменистан - РИА Новости, 14.01.2022
Делегация талибов отправилась на переговоры в Туркменистан
Делегация талибов (движение "Талибан"*) во главе с исполняющим обязанности главы МИД Амиром Ханом Муттаки отправилась в Туркменистан для переговоров по... РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T10:44
2022-01-14T10:44
2022-01-14T10:53
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КАБУЛ, 14 янв - РИА Новости. Делегация талибов (движение "Талибан"*) во главе с исполняющим обязанности главы МИД Амиром Ханом Муттаки отправилась в Туркменистан для переговоров по торговле, энергетике и газопроводу ТАПИ, сообщил источник РИА Новости во внешнеполитическом ведомстве."Делегация вылетела в Ашхабад по приглашению Туркменистана для проведения переговоров с туркменскими официальными лицами по вопросам двусторонней торговли, энергетики, железной дороги, проекта ТАПИ и стипендий", - сообщил собеседник.Строительство газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ), протяженностью 1814 километров и мощностью 30 миллиардов кубометров природного газа в год стартовало в декабре 2015 года на территории Туркменистана. Из-за межафганского конфликта участок ТАПИ, который должен пройти по территории Афганистана, считался наиболее проблемным. Ранее представители движения "Талибан"*, пришедшего к власти в Афганистане, заявили о своей заинтересованности в строительстве газопровода ТАПИ.* Движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
https://radiosputnik.ria.ru/20220110/taliban-1767226450.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220103/investitsii-1766476607.html
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в мире, афганистан, туркмения, оон, талибан, ашхабад
10:44 14.01.2022 (обновлено: 10:53 14.01.2022)
Делегация талибов отправилась на переговоры в Туркменистан
Делегация талибов отправилась в Туркменистан на переговоры по торговле и энергетике