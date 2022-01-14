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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220114/afflek-1767514242.html
Мэтт Дэймон помог Бену Аффлеку отказаться от роли Бэтмена
Мэтт Дэймон помог Бену Аффлеку отказаться от роли Бэтмена - РИА Новости, 14.01.2022
Мэтт Дэймон помог Бену Аффлеку отказаться от роли Бэтмена
Бен Аффлек признался, что Мэтт Дэймон помог ему отказаться от роли Бэтмена в кинематографической вселенной DC. Об этом он рассказал в интервью для Entertaiment... РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T03:31
2022-01-14T03:31
культура
бен аффлек
мэттью дэймон
новости культуры
кино и сериалы
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Бен Аффлек признался, что Мэтт Дэймон помог ему отказаться от роли Бэтмена в кинематографической вселенной DC. Об этом он рассказал в интервью для Entertaiment Weekly. Беседовал актер как раз со своим другом — Дэймоном. Актер не уточнил, что же произошло, но признался, что обсудил все с Дэймоном, и именно близкий друг повлиял на его окончательное решение отказаться от этой роли в других фильмах. В интервью для New York Times в 2020 году Аффлек был более разговорчив. Планировалось, что он срежиссирует и исполнит главную роль в сольном фильме о Бэтмене. Однако Аффлек отказался от этого проекта — он испугался, что не справится с ним. Вместо него был назначен Мэтт Ривз. Он отказался от задумки Бена и фактически создал свою историю о Бэтмене, которого в его фильме сыграл Роберт Паттинсон. Впервые в образе Темного рыцаря Аффлек появился в фильме "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости" 2016 года. Позже он также воплотил образ в "Отряде самоубийц" (2016) и "Лиге Справедливости" (2017). Несмотря на то, что он утверждал, что больше не появится в этой роли, плащ Бэтмена ему все же пришлось надеть. В последний раз актер появится в образе защитника Готэма во "Флэше", чья премьера запланирована на ноябрь 2022 года. У "Лиги справедливости" непростая судьба. Во время работы над картиной из-за смерти дочери проект покинул его режиссер Зак Снайдер. Закончить фильм пригласили другого постановщика — Джосса Уидона. Картину раскритиковали как фанаты франшизы, так у журналисты. Версия ленты Снайдера вышла только в 2021-м. Она на два часа длиннее и мрачнее варианта Уидона.
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бен аффлек, мэттью дэймон, новости культуры, кино и сериалы
03:31 14.01.2022
 
Мэтт Дэймон помог Бену Аффлеку отказаться от роли Бэтмена

Бен Аффлек рассказал, что Мэтт Дэймон повлиял на его решение отказаться от роли Бэтмена

© AFP 2021 / Filippo MonteforteАктеры Мэтт Деймон и Бен Аффлек перед показом фильма "Последняя дуэль" в рамках 78-го Венецианского кинофестиваля
Актеры Мэтт Деймон и Бен Аффлек перед показом фильма Последняя дуэль в рамках 78-го Венецианского кинофестиваля - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
© AFP 2021 / Filippo Monteforte
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Бен Аффлек признался, что Мэтт Дэймон помог ему отказаться от роли Бэтмена в кинематографической вселенной DC. Об этом он рассказал в интервью для Entertaiment Weekly. Беседовал актер как раз со своим другом — Дэймоном.

"Мне было непросто работать над "Лигой справедливости" по разным причинам. Никого ни в чем не обвиняю — много чего произошло. Но я действительно не был счастлив. Мне не нравилось там находиться. Я не думал, что это интересно. А потом случилось, что-то по-настоящему ужасное. И в тот момент я осознал, что больше не хочу все это делать", — вспоминал Аффлек.

Актер не уточнил, что же произошло, но признался, что обсудил все с Дэймоном, и именно близкий друг повлиял на его окончательное решение отказаться от этой роли в других фильмах.
В интервью для New York Times в 2020 году Аффлек был более разговорчив. Планировалось, что он срежиссирует и исполнит главную роль в сольном фильме о Бэтмене. Однако Аффлек отказался от этого проекта — он испугался, что не справится с ним. Вместо него был назначен Мэтт Ривз. Он отказался от задумки Бена и фактически создал свою историю о Бэтмене, которого в его фильме сыграл Роберт Паттинсон.
© 2017 Warner Bros. Entertainment Inc.Кадр из фильма "Лига Справедливости"(2017)
Кадр из фильма Лига Справедливости(2017)
© 2017 Warner Bros. Entertainment Inc.
Кадр из фильма "Лига Справедливости"(2017)
Впервые в образе Темного рыцаря Аффлек появился в фильме "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости" 2016 года. Позже он также воплотил образ в "Отряде самоубийц" (2016) и "Лиге Справедливости" (2017). Несмотря на то, что он утверждал, что больше не появится в этой роли, плащ Бэтмена ему все же пришлось надеть. В последний раз актер появится в образе защитника Готэма во "Флэше", чья премьера запланирована на ноябрь 2022 года.
У "Лиги справедливости" непростая судьба. Во время работы над картиной из-за смерти дочери проект покинул его режиссер Зак Снайдер. Закончить фильм пригласили другого постановщика — Джосса Уидона. Картину раскритиковали как фанаты франшизы, так у журналисты. Версия ленты Снайдера вышла только в 2021-м. Она на два часа длиннее и мрачнее варианта Уидона.
Кадр из трейлера фильма Бэтмен
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Студия Warner Bros. представила новый трейлер "Бэтмена" с Паттинсоном
 
КультураБен АффлекМэттью ДэймонНовости культурыКино и сериалы
 
 
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