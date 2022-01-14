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Последствия штурма мэрии Алма-Аты во время акций протеста в Казахстане - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220114/aeroflot-1767773819.html
"Аэрофлот" совершит первый после беспорядков рейс из Алма-Аты в Москву
"Аэрофлот" совершит первый после беспорядков рейс из Алма-Аты в Москву - РИА Новости, 14.01.2022
"Аэрофлот" совершит первый после беспорядков рейс из Алма-Аты в Москву
Первые с начала беспорядков в Казахстане жители Алма-Аты вылетают в Москву рейсом Аэрофлота, некоторые ждали вылета более недели, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T08:09
2022-01-14T10:19
беспорядки в казахстане
в мире
казахстан
москва
аэрофлот
новости - туризм
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АЛМА-АТА, 14 янв - РИА Новости. Первые с начала беспорядков в Казахстане жители Алма-Аты вылетают в Москву рейсом Аэрофлота, некоторые ждали вылета более недели, передает корреспондент РИА Новости."Мы ждали рейсы с десятого числа. Дочка летит в Москву на учебу. Но много, очень много людей ждут рейсов Аэрофлота с начала митингов. Едут на работу, возвращаются домой. Много людей ждали эти рейсы", - рассказала РИА Новости жительница Алма-Аты.Но проблема с отмененными рейсами из-за ситуации в стране это не все, с чем пришлось столкнуться собеседнице агентства.Несмотря на определенные проблемы, женщина также отметила, что рада, что Аэрофлот восстановил сообщение и возобновил рейсы.
https://ria.ru/20220113/reysy-1767746915.html
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в мире, казахстан, москва, аэрофлот, новости - туризм
08:09 14.01.2022 (обновлено: 10:19 14.01.2022)
 
"Аэрофлот" совершит первый после беспорядков рейс из Алма-Аты в Москву

Первые после беспорядков пассажиры из Алма-Аты вылетят в Москву рейсом "Аэрофлота"

© Фото : Пресс-служба ПАО "Аэрофлот"Airbus A350-900
Airbus A350-900 - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
© Фото : Пресс-служба ПАО "Аэрофлот"
Airbus A350-900. Архивное фото
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АЛМА-АТА, 14 янв - РИА Новости. Первые с начала беспорядков в Казахстане жители Алма-Аты вылетают в Москву рейсом Аэрофлота, некоторые ждали вылета более недели, передает корреспондент РИА Новости.
"Мы ждали рейсы с десятого числа. Дочка летит в Москву на учебу. Но много, очень много людей ждут рейсов Аэрофлота с начала митингов. Едут на работу, возвращаются домой. Много людей ждали эти рейсы", - рассказала РИА Новости жительница Алма-Аты.
Эвакуация российских туристов из Алма-Аты самолетом военно-транспортной авиации - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
Вчера, 20:28Беспорядки в Казахстане
Из Алма-Аты возобновили пассажирские рейсы с 13 января
Но проблема с отмененными рейсами из-за ситуации в стране это не все, с чем пришлось столкнуться собеседнице агентства.
"Дочь пропустила начало учебы. Из за этого сейчас проблема. Я пыталась объяснить, что такая ситуация и мы не можем выехать. Но сказали, что нужен официальный документ типа справки. Будем думать, что делать теперь", - пояснила жительница Алма-Аты.
Несмотря на определенные проблемы, женщина также отметила, что рада, что Аэрофлот восстановил сообщение и возобновил рейсы.
Аэропорт Алма-Аты - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
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В аэропорт Алма-Аты прибыл первый рейс из России
 
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