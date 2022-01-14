https://ria.ru/20220114/aeroflot-1767773819.html

"Аэрофлот" совершит первый после беспорядков рейс из Алма-Аты в Москву

"Аэрофлот" совершит первый после беспорядков рейс из Алма-Аты в Москву - РИА Новости, 14.01.2022

"Аэрофлот" совершит первый после беспорядков рейс из Алма-Аты в Москву

Первые с начала беспорядков в Казахстане жители Алма-Аты вылетают в Москву рейсом Аэрофлота, некоторые ждали вылета более недели, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T08:09

2022-01-14T08:09

2022-01-14T10:19

беспорядки в казахстане

в мире

казахстан

москва

аэрофлот

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1e/1766154740_0:343:2856:1950_1920x0_80_0_0_c22263ac2585f2ee81532e4150254041.jpg

АЛМА-АТА, 14 янв - РИА Новости. Первые с начала беспорядков в Казахстане жители Алма-Аты вылетают в Москву рейсом Аэрофлота, некоторые ждали вылета более недели, передает корреспондент РИА Новости."Мы ждали рейсы с десятого числа. Дочка летит в Москву на учебу. Но много, очень много людей ждут рейсов Аэрофлота с начала митингов. Едут на работу, возвращаются домой. Много людей ждали эти рейсы", - рассказала РИА Новости жительница Алма-Аты.Но проблема с отмененными рейсами из-за ситуации в стране это не все, с чем пришлось столкнуться собеседнице агентства.Несмотря на определенные проблемы, женщина также отметила, что рада, что Аэрофлот восстановил сообщение и возобновил рейсы.

https://ria.ru/20220113/reysy-1767746915.html

https://ria.ru/20220113/kazakhstan-1767607002.html

казахстан

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, казахстан, москва, аэрофлот, новости - туризм