https://ria.ru/20220114/abramovich-1767768918.html

СМИ: Португалия начала расследование о гражданстве Абрамовича

СМИ: Португалия начала расследование о гражданстве Абрамовича - РИА Новости, 14.01.2022

СМИ: Португалия начала расследование о гражданстве Абрамовича

Португальский Институт регистрации и нотариата расследует процесс натурализации российского бизнесмена Романа Абрамовича, который стал гражданином этой... РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T04:24

2022-01-14T04:24

2022-01-14T04:24

в мире

португалия

роман абрамович

порту (округ)

мехико

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МЕХИКО, 14 янв — РИА Новости. Португальский Институт регистрации и нотариата расследует процесс натурализации российского бизнесмена Романа Абрамовича, который стал гражданином этой европейской страны по закону о гражданстве евреев-сефардов, сообщило издание Renascença.В декабре прошлого года португальское министерство юстиции подтвердило, что Абрамович получил гражданство: процедура натурализации была завершена 13 апреля. Натурализация Абрамовича стала возможной благодаря закону о возвращении, который позволяет потомкам сефардских евреев, выходцев из Испании и Португалии, и евреев, насильно обращенных в христианство, получить португальское гражданство. По данным минюста страны, как доказательство происхождения от сефардов Абрамович предоставил сертификат от еврейской общины города Порту.По информации СМИ, процесс получения гражданства российским миллиардером был завершен "в рекордно короткие сроки"."В минюсте говорят, что это (следствие — ред.) нормальная процедура, которая применяется всякий раз, когда есть признаки каких-либо нарушений в процедурах службы регистрации. ...В конкретном случае процессов приобретения гражданства потомками сефардских евреев требование традиции принадлежности к сефардской общине подтверждается еврейской общиной со статусом религиозного юридического лица", — указывается на сайте издания.

https://ria.ru/20211222/abramovich-1764905007.html

португалия

порту (округ)

мехико

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в мире, португалия, роман абрамович, порту (округ), мехико