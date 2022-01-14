https://ria.ru/20220114/abish-1767770327.html

Племянник Назарбаева Абиш остается первым зампредом КНБ Казахстана

Племянник Назарбаева Абиш остается первым зампредом КНБ Казахстана - РИА Новости, 14.01.2022

Племянник Назарбаева Абиш остается первым зампредом КНБ Казахстана

Племянник бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Самат Абиш продолжает занимать пост первого заместителя председателя Комитета национальной... РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T05:52

2022-01-14T05:52

2022-01-14T10:19

в мире

казахстан

нурсултан назарбаев

беспорядки в казахстане

алма-ата

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

комитет национальной безопасности (кнб)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/09/1758164144_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_04ac77b592864f63f87b683b93f66546.jpg

АЛМА-АТА, 14 янв — РИА Новости. Племянник бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Самат Абиш продолжает занимать пост первого заместителя председателя Комитета национальной безопасности (КНБ) республики, сообщила пресс-служба ведомства."В связи с поступающими запросами сообщаем, что С. Абиш продолжает занимать пост первого заместителя председателя КНБ Республики Казахстан", — говорится в сообщении на сайте КНБ.По данным СМИ и по информации справочника "Кто есть кто в Казахстане", Абиш является сыном брата экс-президента страны Назарбаева.Сорокатрехлетний Абиш окончил Академию КНБ Казахстана и Академию СВР Российской Федерации. С марта 2013 года по декабрь 2015 года занимал должность заместителя председателя КНБ. С 2015 года — первый заместитель председателя комитета.По данным СМИ и по информации справочника "Кто есть кто в Казахстане", Абиш является сыном брата экс-президента страны Назарбаева.В сообщении КНБ также уточняется, что "с 13 января текущего года он находится в ежегодном отпуске".Сорокатрехлетний Абиш окончил Академию КНБ Казахстана и Академию СВР Российской Федерации. С марта 2013 года по декабрь 2015 года занимал должность заместителя председателя КНБ. С 2015 года - первый заместитель председателя комитета.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года: жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.Восьмого января КНБ сообщил, что бывший председатель комитета Карим Масимов задержан по подозрению в госизмене. В четверг комитет уточнил, по его делу также начато расследование по фактам действий, направленных на насильственный захват власти. Кроме того, наряду с Масимовым задержаны и проходят по делу бывшие заместители председателя КНБ – начальник Службы спецназначения "А" Ануар Садыкулов и Даулет Ергожин.

https://radiosputnik.ria.ru/20220113/nazarbaeva-1767626698.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220113/kazakhstan-1767624181.html

https://ria.ru/20220113/kazakhstan-1767704556.html

казахстан

алма-ата

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, казахстан, нурсултан назарбаев, алма-ата, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), комитет национальной безопасности (кнб), россия