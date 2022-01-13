https://ria.ru/20220113/zoloto-1767584946.html
Финансист рассказал, когда лучше покупать золото вместо долларов
Финансист рассказал, когда лучше покупать золото вместо долларов - РИА Новости, 13.01.2022
Финансист рассказал, когда лучше покупать золото вместо долларов
Золото всегда считалось самым надежным защитным активом в периоды неопределенности и кризиса, но сейчас не самое лучшее время для инвестиций в драгоценный... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T04:15
2022-01-13T04:15
2022-01-13T04:15
экономика
доллар
россия
золото
anderida financial group
сергей макаров (инвестор)
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Золото всегда считалось самым надежным защитным активом в периоды неопределенности и кризиса, но сейчас не самое лучшее время для инвестиций в драгоценный металл, рассказал в беседе с агентством "Прайм" партнер инвестиционной компании Anderida Financial Group Сергей Макаров.По словам собеседника агентства, отношение к золоту в инвестиционной среде стало меняться после мягкой денежно-кредитной политики центральных банков. Макаров указал, что в ушедшем году большей популярностью, чем золото, пользовалась недвижимость, а также криптовалюта.Впрочем, поборникам золота эксперт посоветовал покупать акции золотодобывающих компаний.
https://ria.ru/20220112/dollar-1767424981.html
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экономика, доллар, россия, золото, anderida financial group, сергей макаров (инвестор)
Финансист рассказал, когда лучше покупать золото вместо долларов
Финансист Макаров: мягкая политика центральных банков снижает выгоду от покупки золота