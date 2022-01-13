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Финансист рассказал, когда лучше покупать золото вместо долларов
Финансист рассказал, когда лучше покупать золото вместо долларов - РИА Новости, 13.01.2022
Финансист рассказал, когда лучше покупать золото вместо долларов
Золото всегда считалось самым надежным защитным активом в периоды неопределенности и кризиса, но сейчас не самое лучшее время для инвестиций в драгоценный... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T04:15
2022-01-13T04:15
экономика
доллар
россия
золото
anderida financial group
сергей макаров (инвестор)
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Золото всегда считалось самым надежным защитным активом в периоды неопределенности и кризиса, но сейчас не самое лучшее время для инвестиций в драгоценный металл, рассказал в беседе с агентством "Прайм" партнер инвестиционной компании Anderida Financial Group Сергей Макаров.По словам собеседника агентства, отношение к золоту в инвестиционной среде стало меняться после мягкой денежно-кредитной политики центральных банков. Макаров указал, что в ушедшем году большей популярностью, чем золото, пользовалась недвижимость, а также криптовалюта.Впрочем, поборникам золота эксперт посоветовал покупать акции золотодобывающих компаний.
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экономика, доллар, россия, золото, anderida financial group, сергей макаров (инвестор)
04:15 13.01.2022
 
Финансист рассказал, когда лучше покупать золото вместо долларов

Финансист Макаров: мягкая политика центральных банков снижает выгоду от покупки золота

© AP Photo / Mike GrollЗолотые слитки
Золотые слитки - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
© AP Photo / Mike Groll
Золотые слитки. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Золото всегда считалось самым надежным защитным активом в периоды неопределенности и кризиса, но сейчас не самое лучшее время для инвестиций в драгоценный металл, рассказал в беседе с агентством "Прайм" партнер инвестиционной компании Anderida Financial Group Сергей Макаров.

"При рекордной инфляции доллара порядка семи процентов золото не привлекло массового инвестора в том же объеме, как это было раньше. Так, отток средств из ETF, обеспеченных золотом, стал в 2021 году максимальным за восемь лет и составил 173 тонны золота на сумму 9,1 миллиарда долларов", — отметил он.

По словам собеседника агентства, отношение к золоту в инвестиционной среде стало меняться после мягкой денежно-кредитной политики центральных банков. Макаров указал, что в ушедшем году большей популярностью, чем золото, пользовалась недвижимость, а также криптовалюта.
Впрочем, поборникам золота эксперт посоветовал покупать акции золотодобывающих компаний.
Электронное табло со знаком доллара - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
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ЭкономикаДолларРоссияЗолотоAnderida Financial GroupСергей Макаров (инвестор)
 
 
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