https://ria.ru/20220113/zoloto-1767584946.html

Финансист рассказал, когда лучше покупать золото вместо долларов

Финансист рассказал, когда лучше покупать золото вместо долларов - РИА Новости, 13.01.2022

Финансист рассказал, когда лучше покупать золото вместо долларов

Золото всегда считалось самым надежным защитным активом в периоды неопределенности и кризиса, но сейчас не самое лучшее время для инвестиций в драгоценный... РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T04:15

2022-01-13T04:15

2022-01-13T04:15

экономика

доллар

россия

золото

anderida financial group

сергей макаров (инвестор)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151532/34/1515323485_0:260:3918:2464_1920x0_80_0_0_a1bba030795e6d3fe3f07687f34c339b.jpg

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Золото всегда считалось самым надежным защитным активом в периоды неопределенности и кризиса, но сейчас не самое лучшее время для инвестиций в драгоценный металл, рассказал в беседе с агентством "Прайм" партнер инвестиционной компании Anderida Financial Group Сергей Макаров.По словам собеседника агентства, отношение к золоту в инвестиционной среде стало меняться после мягкой денежно-кредитной политики центральных банков. Макаров указал, что в ушедшем году большей популярностью, чем золото, пользовалась недвижимость, а также криптовалюта.Впрочем, поборникам золота эксперт посоветовал покупать акции золотодобывающих компаний.

https://ria.ru/20220112/dollar-1767424981.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, доллар, россия, золото, anderida financial group, сергей макаров (инвестор)