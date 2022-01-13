https://ria.ru/20220113/zhurnalistika-1767624557.html

Среди журналистов не должно быть иноагентов, заявил Володин

Среди журналистов не должно быть иноагентов, заявил Володин - РИА Новости, 13.01.2022

Среди журналистов не должно быть иноагентов, заявил Володин

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что иноагентов не должно быть среди журналистов, закон призван оградить Россию от иностранного вмешательства. РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T11:36

2022-01-13T11:36

2022-01-13T11:46

общество

вячеслав володин

госдума рф

россия

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что иноагентов не должно быть среди журналистов, закон призван оградить Россию от иностранного вмешательства."Что касается иностранных агентов - конечно, их не должно быть среди журналистов. Закон призван оградить нашу страну от иностранного вмешательства", - сказал Володин во время награждения журналистов парламентского пула в День печати.

https://radiosputnik.ria.ru/20211230/inoagent-1766214535.html

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общество, вячеслав володин, госдума рф, россия