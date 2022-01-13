https://ria.ru/20220113/zelenskiy-1767749346.html

Зеленский поручил ввести ограничения для олигархов за пределами Украины

Зеленский поручил ввести ограничения для олигархов за пределами Украины - РИА Новости, 13.01.2022

Зеленский поручил ввести ограничения для олигархов за пределами Украины

Президент Украины Владимир Зеленский хочет, чтобы ограничения для украинских олигархов действовали не только на Украине, но и за границей, заявил в четверг... РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T20:49

2022-01-13T20:49

2022-01-13T20:49

в мире

украина

владимир зеленский

денис малюська

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1a/1760952665_0:54:1043:641_1920x0_80_0_0_a3f9d5f7b1fb3cd8b7c369aee5d6987a.jpg

КИЕВ, 13 янв – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский хочет, чтобы ограничения для украинских олигархов действовали не только на Украине, но и за границей, заявил в четверг министр юстиции страны Денис Малюська.Ранее секретарь СНБО Алесей Данилов сообщил, что Совет национальной безопасности и обороны может внести в реестр первых олигархов на заседании, которое состоится 20-25 мая текущего года."Одно из заданий, которое поставил президент на последнем заседании СНБО (Совета национальной безопасности и обороны – ред.) – отработать процесс взаимодействия с нашими международными иностранными партнерами, чтобы статус олигарха и ограничения не оставались исключительно в границах нашей страны. То есть, чтобы наши партнеры также реагировали, также устанавливали дополнительный контроль относительно активов и деятельности таких лиц (олигархов – ред.) за границей", - сказал Малюська.Он отметил, что минюст Украины работает над этой задачей. По словам министра, статус олигарха автоматически будет мешать вести бизнес за границей, но это необходимо также урегулировать нормативными актами.Ранее парламент Украины по инициативе президента принял закон "об олигархах", согласно которому Совет нацбезопасности и обороны будет принимать решение о признании человека олигархом и вести специальный реестр таких персон. Шестого октября закон был опубликован в официальной прессе. Зеленский после подписания закона призвал олигархов не играть в "искусственный дефицит" энергоресурсов и пригрозил им "адским периодом" в случае неповиновения.

https://ria.ru/20220112/zelenskiy-1767507830.html

https://ria.ru/20220111/zelenskiy-1767360311.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, владимир зеленский, денис малюська