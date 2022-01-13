https://ria.ru/20220113/zelenskiy-1767749346.html
Зеленский поручил ввести ограничения для олигархов за пределами Украины
Зеленский поручил ввести ограничения для олигархов за пределами Украины - РИА Новости, 13.01.2022
Зеленский поручил ввести ограничения для олигархов за пределами Украины
Президент Украины Владимир Зеленский хочет, чтобы ограничения для украинских олигархов действовали не только на Украине, но и за границей, заявил в четверг... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T20:49
2022-01-13T20:49
2022-01-13T20:49
в мире
украина
владимир зеленский
денис малюська
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КИЕВ, 13 янв – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский хочет, чтобы ограничения для украинских олигархов действовали не только на Украине, но и за границей, заявил в четверг министр юстиции страны Денис Малюська.Ранее секретарь СНБО Алесей Данилов сообщил, что Совет национальной безопасности и обороны может внести в реестр первых олигархов на заседании, которое состоится 20-25 мая текущего года."Одно из заданий, которое поставил президент на последнем заседании СНБО (Совета национальной безопасности и обороны – ред.) – отработать процесс взаимодействия с нашими международными иностранными партнерами, чтобы статус олигарха и ограничения не оставались исключительно в границах нашей страны. То есть, чтобы наши партнеры также реагировали, также устанавливали дополнительный контроль относительно активов и деятельности таких лиц (олигархов – ред.) за границей", - сказал Малюська.Он отметил, что минюст Украины работает над этой задачей. По словам министра, статус олигарха автоматически будет мешать вести бизнес за границей, но это необходимо также урегулировать нормативными актами.Ранее парламент Украины по инициативе президента принял закон "об олигархах", согласно которому Совет нацбезопасности и обороны будет принимать решение о признании человека олигархом и вести специальный реестр таких персон. Шестого октября закон был опубликован в официальной прессе. Зеленский после подписания закона призвал олигархов не играть в "искусственный дефицит" энергоресурсов и пригрозил им "адским периодом" в случае неповиновения.
https://ria.ru/20220112/zelenskiy-1767507830.html
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в мире, украина, владимир зеленский, денис малюська
Зеленский поручил ввести ограничения для олигархов за пределами Украины
Президент Зеленский поручил ввести ограничения для олигархов за пределами Украины
КИЕВ, 13 янв – РИА Новости.
Президент Украины Владимир Зеленский
хочет, чтобы ограничения для украинских олигархов действовали не только на Украине
, но и за границей, заявил в четверг министр юстиции страны Денис Малюська
.
Ранее секретарь СНБО Алесей Данилов сообщил, что Совет национальной безопасности и обороны может внести в реестр первых олигархов на заседании, которое состоится 20-25 мая текущего года.
"Одно из заданий, которое поставил президент на последнем заседании СНБО (Совета национальной безопасности и обороны – ред.) – отработать процесс взаимодействия с нашими международными иностранными партнерами, чтобы статус олигарха и ограничения не оставались исключительно в границах нашей страны. То есть, чтобы наши партнеры также реагировали, также устанавливали дополнительный контроль относительно активов и деятельности таких лиц (олигархов – ред.) за границей", - сказал Малюська.
Он отметил, что минюст Украины работает над этой задачей. По словам министра, статус олигарха автоматически будет мешать вести бизнес за границей, но это необходимо также урегулировать нормативными актами.
Ранее парламент Украины по инициативе президента принял закон "об олигархах", согласно которому Совет нацбезопасности и обороны будет принимать решение о признании человека олигархом и вести специальный реестр таких персон. Шестого октября закон был опубликован в официальной прессе. Зеленский после подписания закона призвал олигархов не играть в "искусственный дефицит" энергоресурсов и пригрозил им "адским периодом" в случае неповиновения.