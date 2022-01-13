https://ria.ru/20220113/zelenskiy-1767606167.html
Распсиховавшийся Яценюк боится, что Путин позавтракает Зеленским
Яценюк предупредил Зеленского, что Путин съест его на завтрак - РИА Новости, 13.01.2022
Распсиховавшийся Яценюк боится, что Путин позавтракает Зеленским
Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк посоветовал президенту Владимиру Зеленскому не вести двусторонних переговоров с российским лидером Владимиром... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T10:00
2022-01-13T10:00
2022-01-13T11:58
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк посоветовал президенту Владимиру Зеленскому не вести двусторонних переговоров с российским лидером Владимиром Путиным."Я не критикую господина Зеленского, но я бы ему посоветовал не осуществлять никаких отдельных сепаратных переговоров с Путиным. Он может говорить с Путиным лишь в сопровождении наших лучших союзников — США и ЕС. Если Владимир Зеленский начнет отдельные переговоры с Владимиром Путиным, тот съест его на завтрак", — заявил политик в эфире ютьюб-канала Open Ukraine.Яценюк назвал обсуждение гарантий безопасности с Москвой нонсенсом. Он потребовал ввести против Кремля жесткие санкции и предоставить Украине летальное наступательное вооружение.В последнее время киевские власти и Запад постоянно обвиняют Россию в том, что она якобы готовит вторжение на Украину. В Москве эти претензии неоднократно опровергали, подчеркивая, что они нужны только как предлог, чтобы стянуть к российским границам больше сил и техники НАТО. В Кремле не раз заявляли, что не вынашивают никаких агрессивных планов и никому не угрожают, а перемещение войск по российской территории не должно никого волновать.
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в мире, украина, сша, москва, дмитрий песков, арсений яценюк, владимир зеленский, нато, россия
10:00 13.01.2022 (обновлено: 11:58 13.01.2022)
Яценюк предупредил Зеленского, что Путин съест его на завтрак
Экс-премьер Украины Яценюк: Путин съест Зеленского на завтрак во время переговоров