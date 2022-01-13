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Правительство утвердило план законопроектной деятельности на 2022 год
Правительство утвердило план законопроектной деятельности на 2022 год - РИА Новости, 13.01.2022
Правительство утвердило план законопроектной деятельности на 2022 год
Правительство утвердило план законопроектной деятельности на 2022 год, планирует внести в Госдуму 127 законопроектов, сообщает пресс-служба кабмина. РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T11:03
2022-01-13T11:03
политика
правительство рф
госдума рф
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Правительство утвердило план законопроектной деятельности на 2022 год, планирует внести в Госдуму 127 законопроектов, сообщает пресс-служба кабмина."Утвердить прилагаемый план законопроектной деятельности правительства Российской Федерации на 2022 год", - говорится в подписанном премьер-министром России Михаилом Мишустиным распоряжении."В 2022 году кабмин планирует разработать и внести в Госдуму 127 законопроектов. Все они включены в план, который своим распоряжением утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", - отмечает пресс-служба.Документ состоит из шести блоков. Первый нацелен на создание условий для экономического роста. Второй ориентирован на цифровизацию и научно-техническое развитие. Третий подразумевает разработку законопроектов для стимулирования дальнейшего роста отдельных отраслей экономики. Четвертый блок посвящён развитию институтов социальной сферы и повышению качества жизни. Пятый призван создать условия для сбалансированного регионального развития. Последний и самый большой блок касается повышения качества государственного управления.Руководителям федеральных министерств и ведомств поручено принять необходимые меры для выполнения плана.
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политика, правительство рф, госдума рф, михаил мишустин, россия
11:03 13.01.2022
 
Правительство утвердило план законопроектной деятельности на 2022 год

Правительство планирует внести в Госдуму 127 законопроектов в 2022 году

CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации / Дом Правительства Российской Федерации
Дом Правительства Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации /
Дом Правительства Российской Федерации
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Правительство утвердило план законопроектной деятельности на 2022 год, планирует внести в Госдуму 127 законопроектов, сообщает пресс-служба кабмина.
"Утвердить прилагаемый план законопроектной деятельности правительства Российской Федерации на 2022 год", - говорится в подписанном премьер-министром России Михаилом Мишустиным распоряжении.
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"В 2022 году кабмин планирует разработать и внести в Госдуму 127 законопроектов. Все они включены в план, который своим распоряжением утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", - отмечает пресс-служба.
Документ состоит из шести блоков. Первый нацелен на создание условий для экономического роста. Второй ориентирован на цифровизацию и научно-техническое развитие. Третий подразумевает разработку законопроектов для стимулирования дальнейшего роста отдельных отраслей экономики. Четвертый блок посвящён развитию институтов социальной сферы и повышению качества жизни. Пятый призван создать условия для сбалансированного регионального развития. Последний и самый большой блок касается повышения качества государственного управления.
Руководителям федеральных министерств и ведомств поручено принять необходимые меры для выполнения плана.
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