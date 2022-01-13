https://ria.ru/20220113/zadornov-1767679617.html

"Диагнозы одинаковые": вдова Задорнова о его дружбе с Хворостовским

"Диагнозы одинаковые": вдова Задорнова о его дружбе с Хворостовским - РИА Новости, 13.01.2022

"Диагнозы одинаковые": вдова Задорнова о его дружбе с Хворостовским

Вдова Михаила Задорнова Елена Бомбина вспомнила о знакомстве сатирика с Дмитрием Хворостовским. У знаменитостей оказался одинаковый диагноз – рак мозга. РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T15:34

2022-01-13T15:34

2022-01-13T15:34

шоубиз

знаменитости

михаил задорнов

дмитрий хворостовский

шоу-бизнес

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Вдова Михаила Задорнова Елена Бомбина вспомнила о знакомстве сатирика с Дмитрием Хворостовским. У знаменитостей оказался одинаковый диагноз – рак мозга.По словам Елены, певец первым подошел для знакомства.В программе "Судьба человека" она призналась, что не верила, что мужчины могут заболеть.Михаил Задорнов умер 10 ноября 2017 года на 70-м году жизни. Через 12 дней после двух с половиной лет борьбы с раком мозга скончался Дмитрий Хвороствоский. Ему было 55 лет.

https://ria.ru/20211210/korchevnikov-1763093812.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

знаменитости, михаил задорнов, дмитрий хворостовский, шоу-бизнес