"Диагнозы одинаковые": вдова Задорнова о его дружбе с Хворостовским
Вдова Задорнова рассказала о его дружбе с Хворостовским и их одинаковых диагнозах
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Вдова Михаила Задорнова Елена Бомбина вспомнила о знакомстве сатирика с Дмитрием Хворостовским. У знаменитостей оказался одинаковый диагноз – рак мозга.
По словам Елены, певец первым подошел для знакомства.
"Дмитрий сам подошел – солнечный, улыбчивый, приветливый, открытый. Он сказал: "Михаил Николаевич, мне так интересна ваша тема про русский язык! Мне так интересно, как вы расшифровываете пословицы!". И они часа два разговаривали", – рассказала Елена.
В программе "Судьба человека" она призналась, что не верила, что мужчины могут заболеть.
"Первым заболел Дмитрий Хворостовский. Михаил тогда сказал фразу: "Что-то в этом мире ломается. Что-то становится неправильным. Потому что человек с такой душой, с таким солнечным зарядом болеть не может и не должен". Прошло полгода – заболел Михаил. Мы звонили в Лондон Дмитрию, чтобы узнать, как лечится он. Потому что диагнозы, к сожалению, оказались одинаковые", – заключила Елена.
Михаил Задорнов умер 10 ноября 2017 года на 70-м году жизни. Через 12 дней после двух с половиной лет борьбы с раком мозга скончался Дмитрий Хвороствоский. Ему было 55 лет.
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