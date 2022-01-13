Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220113/zadornov-1767679617.html
"Диагнозы одинаковые": вдова Задорнова о его дружбе с Хворостовским
"Диагнозы одинаковые": вдова Задорнова о его дружбе с Хворостовским - РИА Новости, 13.01.2022
"Диагнозы одинаковые": вдова Задорнова о его дружбе с Хворостовским
Вдова Михаила Задорнова Елена Бомбина вспомнила о знакомстве сатирика с Дмитрием Хворостовским. У знаменитостей оказался одинаковый диагноз – рак мозга. РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T15:34
2022-01-13T15:34
шоубиз
знаменитости
михаил задорнов
дмитрий хворостовский
шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767678540_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_e6ceacffdcd38b22df27dd880f37c206.jpg
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Вдова Михаила Задорнова Елена Бомбина вспомнила о знакомстве сатирика с Дмитрием Хворостовским. У знаменитостей оказался одинаковый диагноз – рак мозга.По словам Елены, певец первым подошел для знакомства.В программе "Судьба человека" она призналась, что не верила, что мужчины могут заболеть.Михаил Задорнов умер 10 ноября 2017 года на 70-м году жизни. Через 12 дней после двух с половиной лет борьбы с раком мозга скончался Дмитрий Хвороствоский. Ему было 55 лет.
https://ria.ru/20211210/korchevnikov-1763093812.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767678540_71:0:2802:2048_1920x0_80_0_0_43f00584d13522b9383d9f6623b1b044.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
знаменитости, михаил задорнов, дмитрий хворостовский, шоу-бизнес
15:34 13.01.2022
 
"Диагнозы одинаковые": вдова Задорнова о его дружбе с Хворостовским

Вдова Задорнова рассказала о его дружбе с Хворостовским и их одинаковых диагнозах

© Россия 1Кадр из программы "Судьба человека с Борисом Корчевниковым"
Кадр из программы Судьба человека с Борисом Корчевниковым
© Россия 1
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Вдова Михаила Задорнова Елена Бомбина вспомнила о знакомстве сатирика с Дмитрием Хворостовским. У знаменитостей оказался одинаковый диагноз – рак мозга.
По словам Елены, певец первым подошел для знакомства.

"Дмитрий сам подошел – солнечный, улыбчивый, приветливый, открытый. Он сказал: "Михаил Николаевич, мне так интересна ваша тема про русский язык! Мне так интересно, как вы расшифровываете пословицы!". И они часа два разговаривали", – рассказала Елена.

В программе "Судьба человека" она призналась, что не верила, что мужчины могут заболеть.
"Первым заболел Дмитрий Хворостовский. Михаил тогда сказал фразу: "Что-то в этом мире ломается. Что-то становится неправильным. Потому что человек с такой душой, с таким солнечным зарядом болеть не может и не должен". Прошло полгода – заболел Михаил. Мы звонили в Лондон Дмитрию, чтобы узнать, как лечится он. Потому что диагнозы, к сожалению, оказались одинаковые", – заключила Елена.
Михаил Задорнов умер 10 ноября 2017 года на 70-м году жизни. Через 12 дней после двух с половиной лет борьбы с раком мозга скончался Дмитрий Хвороствоский. Ему было 55 лет.
Судьба человека с Кларой Новиковой, выпуск от 10.12.21. Кадр видео
10 декабря 2021, 12:46Шоубиз
"Я согласен": Корчевников ответил на предложение Новиковой о свадьбе
 
ШоубизЗнаменитостиМихаил ЗадорновДмитрий ХворостовскийШоу-бизнес
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:39Минобороны Нидерландов заявило о единстве позиции ЕС и НАТО по России
01:36Салливан: Белый дом вскоре расскажет о "сценарии" России по Украине
01:24Депутат Журавлев объяснил свои слова о ракетах на Кубе и в Венесуэле
01:15Аналитик объяснил, когда рубль снова пойдет в рост
01:00В Буэнос-Айресе открылась выставка лауреатов конкурса имени Андрея Стенина
00:50КНДР пригрозила США жесткими мерами в ответ на предложение о санкциях ООН
00:42Инфекционист назвал невакцинированных "плацдармом" для эволюции COVID-19
00:41В Белом доме не смогли назвать дату встречи Путина и Байдена
00:37США верят, что смогут укрепить Европу совместно с Россией, заявил Салливан
00:13Салливан оценил итоги переговоров Совета Россия — НАТО
23:49Разведка США не знает, будет ли Россия воевать с Украиной, сообщил Салливан
23:44В США рассказали о рычагах против России в случае эскалации на Украине
23:36Сенат США отклонил проект о санкциях против "Северного потока — 2"
23:28США пообещали жесткий ответ, если Россия разместит силы в Латинской Америке
23:20Появилось видео с места падения лифта с рабочими в Москве
23:18Сенатор США призвал не поддерживать санкции против "Северного потока — 2"
23:16Премьер Британии обсудил со Столтенбергом вступление Украины в НАТО
23:12Полиция Лондона не будет расследовать вечеринку с участием Джонсона
23:10Зеленский обсудил с Джонсоном ситуацию на Украине
23:08В США предсказали "исчезновение" Украины из-за "Северного потока — 2"
Лента новостейМолния
Минобороны Нидерландов заявило о единстве позиции ЕС и НАТО по РоссииСалливан: Белый дом вскоре расскажет о "сценарии" России по УкраинеДепутат Журавлев объяснил свои слова о ракетах на Кубе и в ВенесуэлеАналитик объяснил, когда рубль снова пойдет в ростВ Буэнос-Айресе открылась выставка лауреатов конкурса имени Андрея СтенинаКНДР пригрозила США жесткими мерами в ответ на предложение о санкциях ООНИнфекционист назвал невакцинированных "плацдармом" для эволюции COVID-19В Белом доме не смогли назвать дату встречи Путина и БайденаСША верят, что смогут укрепить Европу совместно с Россией, заявил СалливанСалливан оценил итоги переговоров Совета Россия — НАТОРазведка США не знает, будет ли Россия воевать с Украиной, сообщил СалливанВ США рассказали о рычагах против России в случае эскалации на УкраинеСенат США отклонил проект о санкциях против "Северного потока — 2"США пообещали жесткий ответ, если Россия разместит силы в Латинской АмерикеПоявилось видео с места падения лифта с рабочими в МосквеСенатор США призвал не поддерживать санкции против "Северного потока — 2"Премьер Британии обсудил со Столтенбергом вступление Украины в НАТОПолиция Лондона не будет расследовать вечеринку с участием ДжонсонаЗеленский обсудил с Джонсоном ситуацию на УкраинеВ США предсказали "исчезновение" Украины из-за "Северного потока — 2"