https://ria.ru/20220113/zaderzhanie-1767684326.html
Видео задержания неадекватного мужчины, подозреваемого в изнасиловании девочки в Омске
Задержание подозреваемого в изнасиловании девочки в Омске попало на видео - РИА Новости, 13.01.2022
Видео задержания неадекватного мужчины, подозреваемого в изнасиловании девочки в Омске
В Сети появилось видео задержания мужчины, подозреваемого в изнасиловании 15-летней девочки в Омске. РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T15:31
2022-01-13T15:31
2022-01-13T16:07
происшествия
омск
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. В Сети появилось видео задержания мужчины, подозреваемого в изнасиловании 15-летней девочки в Омске.На кадрах видно, что задержанный находится в неадекватном состоянии.По данным СК, мужчина, который уже восемь раз был судим за кражи, изнасиловал дочь сожительницы, пока та была на работе.При задержании мужчину пришлось снимать с дерева, на которое он залез, прячась от полицейских.Против него возбудили уголовное дело.
https://ria.ru/20220113/nasilnik-1767645153.html
омск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Кадры задержания в Омске подозреваемого в изнасиловании 15-летней девочки
Омичу, которого подозревают в изнасиловании 15-летней падчерицы, в пятницу будет избрана мера пресечения, следователи намерены ходатайствовать об аресте, сообщили РИА Новости в СУСК РФ по региону. По версии следствия, сегодня ночью в Омске, когда мать школьницы была на работе, сожитель женщины изнасиловал ее 15-летнюю дочь. Утром девочка все рассказала маме. При задержании мужчину пришлось снимать с дерева, на которое он залез, прячась от полицейских.
2022-01-13T15:31
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, омск, следственный комитет россии (ск рф)
15:31 13.01.2022 (обновлено: 16:07 13.01.2022)
Задержание подозреваемого в изнасиловании девочки в Омске попало на видео
Опубликовано видео задержания мужчины, подозреваемого в изнасиловании девочки в Омске