https://ria.ru/20220113/zaderzhanie-1767684326.html

Видео задержания неадекватного мужчины, подозреваемого в изнасиловании девочки в Омске

Задержание подозреваемого в изнасиловании девочки в Омске попало на видео - РИА Новости, 13.01.2022

Видео задержания неадекватного мужчины, подозреваемого в изнасиловании девочки в Омске

В Сети появилось видео задержания мужчины, подозреваемого в изнасиловании 15-летней девочки в Омске. РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T15:31

2022-01-13T15:31

2022-01-13T16:07

происшествия

омск

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. В Сети появилось видео задержания мужчины, подозреваемого в изнасиловании 15-летней девочки в Омске.На кадрах видно, что задержанный находится в неадекватном состоянии.По данным СК, мужчина, который уже восемь раз был судим за кражи, изнасиловал дочь сожительницы, пока та была на работе.При задержании мужчину пришлось снимать с дерева, на которое он залез, прячась от полицейских.Против него возбудили уголовное дело.

https://ria.ru/20220113/nasilnik-1767645153.html

омск

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2022

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Кадры задержания в Омске подозреваемого в изнасиловании 15-летней девочки Омичу, которого подозревают в изнасиловании 15-летней падчерицы, в пятницу будет избрана мера пресечения, следователи намерены ходатайствовать об аресте, сообщили РИА Новости в СУСК РФ по региону. По версии следствия, сегодня ночью в Омске, когда мать школьницы была на работе, сожитель женщины изнасиловал ее 15-летнюю дочь. Утром девочка все рассказала маме. При задержании мужчину пришлось снимать с дерева, на которое он залез, прячась от полицейских. 2022-01-13T15:31 true PT1M03S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, омск, следственный комитет россии (ск рф)