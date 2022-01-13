10:31 13.01.2022 (обновлено: 11:11 13.01.2022)
Осужденный за коррупцию экс-мэр Ярославля Урлашов отозвал прошение об УДО
Осужденный за коррупцию экс-мэр Ярославля Евгений Урлашов отозвал ходатайство об УДО
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкРассмотрение вопроса о продлении ареста экс-мэру Ярославля Е. Урлашову
ЯРОСЛАВЛЬ, 13 янв - РИА Новости. Осуждённый за коррупцию бывший мэр Ярославля Евгений Урлашов отозвал ходатайство об условно-досрочном освобождении, не указав причины, сообщила журналистам пресс-секретарь Ярославского областного суда Ольга Козлова.
В четверг ходатайство Урлашова об УДО должен был рассматривать Рыбинский городской суд.
"Евгений Урлашов отозвал ходатайство об условно-досрочном освобождении. Причин отзыва не указал", - сказала она.
По словам Козловой, в суде Урлашов собирался выступать без адвоката. Пресс-секретарь уточнила РИА Новости, что экс-мэр может подать новое ходатайство об УДО в любое время.
Урлашов летом 2016 года получил 12,5 лет колонии строгого режима по громкому уголовному делу о коррупции, отбывает наказание в исправительной колонии №2 в Рыбинске. Его помощника Алексея Лопатина приговорили к 7 годам колонии. Еще один фигурант дела, бывший заммэра Дмитрий Донсков, был оправдан.
Как установил суд, Урлашов и несколько его подчиненных с декабря 2012 года по июль 2013 года требовали 18 миллионов рублей у бизнесмена за участие в реализации муниципального проекта. Урлашов заявлял, что не вымогал деньги, а указанной суммой его просто хотели отблагодарить.
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