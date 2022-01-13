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Осужденный за коррупцию экс-мэр Ярославля Урлашов отозвал прошение об УДО
Осужденный за коррупцию экс-мэр Ярославля Урлашов отозвал прошение об УДО - РИА Новости, 13.01.2022
Осужденный за коррупцию экс-мэр Ярославля Урлашов отозвал прошение об УДО
Осуждённый за коррупцию бывший мэр Ярославля Евгений Урлашов отозвал ходатайство об условно-досрочном освобождении, не указав причины, сообщила журналистам... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T10:31
2022-01-13T11:11
происшествия
ярославль
рыбинск
евгений урлашов
ярославский областной суд
дмитрий донсков
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ЯРОСЛАВЛЬ, 13 янв - РИА Новости. Осуждённый за коррупцию бывший мэр Ярославля Евгений Урлашов отозвал ходатайство об условно-досрочном освобождении, не указав причины, сообщила журналистам пресс-секретарь Ярославского областного суда Ольга Козлова.В четверг ходатайство Урлашова об УДО должен был рассматривать Рыбинский городской суд."Евгений Урлашов отозвал ходатайство об условно-досрочном освобождении. Причин отзыва не указал", - сказала она.По словам Козловой, в суде Урлашов собирался выступать без адвоката. Пресс-секретарь уточнила РИА Новости, что экс-мэр может подать новое ходатайство об УДО в любое время.Урлашов летом 2016 года получил 12,5 лет колонии строгого режима по громкому уголовному делу о коррупции, отбывает наказание в исправительной колонии №2 в Рыбинске. Его помощника Алексея Лопатина приговорили к 7 годам колонии. Еще один фигурант дела, бывший заммэра Дмитрий Донсков, был оправдан.Как установил суд, Урлашов и несколько его подчиненных с декабря 2012 года по июль 2013 года требовали 18 миллионов рублей у бизнесмена за участие в реализации муниципального проекта. Урлашов заявлял, что не вымогал деньги, а указанной суммой его просто хотели отблагодарить.
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происшествия, ярославль, рыбинск, евгений урлашов, ярославский областной суд, дмитрий донсков
10:31 13.01.2022 (обновлено: 11:11 13.01.2022)
 
Осужденный за коррупцию экс-мэр Ярославля Урлашов отозвал прошение об УДО

Осужденный за коррупцию экс-мэр Ярославля Евгений Урлашов отозвал ходатайство об УДО

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкРассмотрение вопроса о продлении ареста экс-мэру Ярославля Е. Урлашову
Рассмотрение вопроса о продлении ареста экс-мэру Ярославля Е. Урлашову - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
© РИА Новости / Александр Вильф
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ЯРОСЛАВЛЬ, 13 янв - РИА Новости. Осуждённый за коррупцию бывший мэр Ярославля Евгений Урлашов отозвал ходатайство об условно-досрочном освобождении, не указав причины, сообщила журналистам пресс-секретарь Ярославского областного суда Ольга Козлова.
В четверг ходатайство Урлашова об УДО должен был рассматривать Рыбинский городской суд.
"Евгений Урлашов отозвал ходатайство об условно-досрочном освобождении. Причин отзыва не указал", - сказала она.
По словам Козловой, в суде Урлашов собирался выступать без адвоката. Пресс-секретарь уточнила РИА Новости, что экс-мэр может подать новое ходатайство об УДО в любое время.
Урлашов летом 2016 года получил 12,5 лет колонии строгого режима по громкому уголовному делу о коррупции, отбывает наказание в исправительной колонии №2 в Рыбинске. Его помощника Алексея Лопатина приговорили к 7 годам колонии. Еще один фигурант дела, бывший заммэра Дмитрий Донсков, был оправдан.
Как установил суд, Урлашов и несколько его подчиненных с декабря 2012 года по июль 2013 года требовали 18 миллионов рублей у бизнесмена за участие в реализации муниципального проекта. Урлашов заявлял, что не вымогал деньги, а указанной суммой его просто хотели отблагодарить.
Первый заместитель мэра Ярославля Дмитрий Донсков, экс-мэр Ярославля Евгений Урлашов и советник мэра Ярославля Алексей Лопатин в суде. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 04.12.2018
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Фигурант коррупционного дела против мэра Ярославля Урлашова вышел по УДО
 
ПроисшествияЯрославльРыбинскЕвгений УрлашовЯрославский областной судДмитрий Донсков
 
 
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