https://ria.ru/20220113/yaroslavl-1767611753.html

Осужденный за коррупцию экс-мэр Ярославля Урлашов отозвал прошение об УДО

Осужденный за коррупцию экс-мэр Ярославля Урлашов отозвал прошение об УДО - РИА Новости, 13.01.2022

Осужденный за коррупцию экс-мэр Ярославля Урлашов отозвал прошение об УДО

Осуждённый за коррупцию бывший мэр Ярославля Евгений Урлашов отозвал ходатайство об условно-досрочном освобождении, не указав причины, сообщила журналистам... РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T10:31

2022-01-13T10:31

2022-01-13T11:11

происшествия

ярославль

рыбинск

евгений урлашов

ярославский областной суд

дмитрий донсков

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ЯРОСЛАВЛЬ, 13 янв - РИА Новости. Осуждённый за коррупцию бывший мэр Ярославля Евгений Урлашов отозвал ходатайство об условно-досрочном освобождении, не указав причины, сообщила журналистам пресс-секретарь Ярославского областного суда Ольга Козлова.В четверг ходатайство Урлашова об УДО должен был рассматривать Рыбинский городской суд."Евгений Урлашов отозвал ходатайство об условно-досрочном освобождении. Причин отзыва не указал", - сказала она.По словам Козловой, в суде Урлашов собирался выступать без адвоката. Пресс-секретарь уточнила РИА Новости, что экс-мэр может подать новое ходатайство об УДО в любое время.Урлашов летом 2016 года получил 12,5 лет колонии строгого режима по громкому уголовному делу о коррупции, отбывает наказание в исправительной колонии №2 в Рыбинске. Его помощника Алексея Лопатина приговорили к 7 годам колонии. Еще один фигурант дела, бывший заммэра Дмитрий Донсков, был оправдан.Как установил суд, Урлашов и несколько его подчиненных с декабря 2012 года по июль 2013 года требовали 18 миллионов рублей у бизнесмена за участие в реализации муниципального проекта. Урлашов заявлял, что не вымогал деньги, а указанной суммой его просто хотели отблагодарить.

https://ria.ru/20181204/1543455378.html

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происшествия, ярославль, рыбинск, евгений урлашов, ярославский областной суд, дмитрий донсков