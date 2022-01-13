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Стали известны первые подробности о Xiaomi Redmi Note 12
Стали известны первые подробности о Xiaomi Redmi Note 12 - РИА Новости, 13.01.2022
Стали известны первые подробности о Xiaomi Redmi Note 12
Компания Xiaomi представит в первом полугодии 2022-гг более десяти смартфонов, среди которых Redmi Note 12. Об этом сообщает портал Xiaomiui. РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T11:48
2022-01-13T11:48
2022-01-13T11:48
наука
технологии
google android
xiaomi inc
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Компания Xiaomi представит в первом полугодии 2022-гг более десяти смартфонов, среди которых Redmi Note 12. Об этом сообщает портал Xiaomiui.Устройства выйдут под брендами Xiaomi, Redmi и Poco. Многие из новинок запланированы на апрель — предположительно, именно тогда будет представлена новая генерация смартфона Redmi Note. В нее могут войти шесть моделей с разными характеристиками.В конце 2021-го Xiaomi представила серию смартфонов Redmi Note 11, которая осталась продуктом для китайского рынка. Старшая модификация 11 Pro+ получила AMOLED-экран, процессор Dimensity 920 5G и 120-ваттную проводную зарядку.О характеристиках смартфонов линейки Redmi Note 12 информация не раскрывается. На российском рынке актуальный Redmi Note 10 Pro предлагается за 29 000 рублей.
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технологии, google android, xiaomi inc
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости.
Компания Xiaomi представит в первом полугодии 2022-гг более десяти смартфонов, среди которых Redmi Note 12. Об этом сообщает
портал Xiaomiui.
Устройства выйдут под брендами Xiaomi, Redmi и Poco. Многие из новинок запланированы на апрель — предположительно, именно тогда будет представлена новая генерация смартфона Redmi Note. В нее могут войти шесть моделей с разными характеристиками.
В конце 2021-го Xiaomi представила серию смартфонов Redmi Note 11, которая осталась продуктом для китайского рынка. Старшая модификация 11 Pro+ получила AMOLED-экран, процессор Dimensity 920 5G и 120-ваттную проводную зарядку.
О характеристиках смартфонов линейки Redmi Note 12 информация не раскрывается. На российском рынке актуальный Redmi Note 10 Pro предлагается за 29 000 рублей.