https://ria.ru/20220113/xiaomi-1767628071.html

Стали известны первые подробности о Xiaomi Redmi Note 12

Стали известны первые подробности о Xiaomi Redmi Note 12 - РИА Новости, 13.01.2022

Стали известны первые подробности о Xiaomi Redmi Note 12

Компания Xiaomi представит в первом полугодии 2022-гг более десяти смартфонов, среди которых Redmi Note 12. Об этом сообщает портал Xiaomiui. РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T11:48

2022-01-13T11:48

2022-01-13T11:48

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Компания Xiaomi представит в первом полугодии 2022-гг более десяти смартфонов, среди которых Redmi Note 12. Об этом сообщает портал Xiaomiui.Устройства выйдут под брендами Xiaomi, Redmi и Poco. Многие из новинок запланированы на апрель — предположительно, именно тогда будет представлена новая генерация смартфона Redmi Note. В нее могут войти шесть моделей с разными характеристиками.В конце 2021-го Xiaomi представила серию смартфонов Redmi Note 11, которая осталась продуктом для китайского рынка. Старшая модификация 11 Pro+ получила AMOLED-экран, процессор Dimensity 920 5G и 120-ваттную проводную зарядку.О характеристиках смартфонов линейки Redmi Note 12 информация не раскрывается. На российском рынке актуальный Redmi Note 10 Pro предлагается за 29 000 рублей.

https://ria.ru/20211216/realme-1763889238.html

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технологии, google android, xiaomi inc