https://ria.ru/20220113/voyska-1767702809.html

Требования США вернуть войска "в казармы" неприемлемы, заявил Лавров

Требования США вернуть войска "в казармы" неприемлемы, заявил Лавров - РИА Новости, 13.01.2022

Требования США вернуть войска "в казармы" неприемлемы, заявил Лавров

Требования США о том, чтобы Россия вернула в казармы свои войска, расположенные на ее же территории, неприемлемы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T16:47

2022-01-13T16:47

2022-01-13T16:47

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сергей лавров

россия

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Требования США о том, чтобы Россия вернула в казармы свои войска, расположенные на ее же территории, неприемлемы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Ранее госдеп США призвал Россию вернуть в казармы 100 тысяч военнослужащих, которые якобы сосредоточены у границ с Украиной."Я не думаю, что есть необходимость объяснять абсолютную неприемлемость такого рода требований. И, конечно же, мы их даже не будем обсуждать", - сказал Лавров в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220113/sanktsii-1767641435.html

https://ria.ru/20220113/ukraina-1767671830.html

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в мире, украина, сша, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, россия