https://ria.ru/20220113/volodin-1767634133.html
Володин призвал добиться прозрачности финансирования иностранных платформ
Володин призвал добиться прозрачности финансирования иностранных платформ - РИА Новости, 13.01.2022
Володин призвал добиться прозрачности финансирования иностранных платформ
Надо добиться прозрачности поступления денежных средств у таких платформ, как Google, работающих в России, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T12:16
2022-01-13T12:16
2022-01-13T12:45
google
россия
вячеслав володин
евросоюз
госдума рф
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Надо добиться прозрачности поступления денежных средств у таких платформ, как Google, работающих в России, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин."Вот в отношении Google, который как поисковик-агрегатор позволяет гражданам собирать денежные средства и дальше с них получать, давайте добьемся прозрачности - каких граждан, из каких стран. Сегодня нет этой прозрачности. Да и сам Google не платит налогов в нашей стране. А это десятки миллиардов рублей, которые не получает наш бюджет. А может, и сотен. За ним гоняется весь Евросоюз, чтобы он оплатил налоги во Франции", - сказал Володин во время награждения журналистов парламентского пула в День печати.
https://ria.ru/20220113/zhurnalistika-1767624557.html
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google, россия, вячеслав володин, евросоюз, госдума рф
12:16 13.01.2022 (обновлено: 12:45 13.01.2022)
Володин призвал добиться прозрачности финансирования иностранных платформ
Спикер Госдумы Володин: надо добиться прозрачности финансирования иностранных платформ