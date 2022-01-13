https://ria.ru/20220113/vodorod-1767712069.html

Экспорт водорода может достигнуть 40 миллиардов долларов к 2030 году

Экспорт водорода может достигнуть 40 миллиардов долларов к 2030 году - РИА Новости, 13.01.2022

Экспорт водорода может достигнуть 40 миллиардов долларов к 2030 году

Объем продаж водорода, произведенного в России, может достичь к 2030 году 40 миллиардов долларов, заявил спецпредставитель президента РФ по связям с... РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T17:42

2022-01-13T17:42

2022-01-13T17:42

экономика

энергетика

анатолий чубайс

гайдаровский форум

россия

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Объем продаж водорода, произведенного в России, может достичь к 2030 году 40 миллиардов долларов, заявил спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями Анатолий Чубайс."Водород – как новое голубое топливо. У России есть фантастические преимущества. Я считаю, что в 2030 году Россия способна выйти на мировом рынке в диапазон объема продаж от 6 до 10 миллионов тонн. Это под 40 миллиардов долларов, это гигантские цифры", - сказал Чубайс на Гайдаровском форуме в четверг.По мнению Чубайса, именно в отрасли водородной энергетики Россия может создать новые технологии производства, хранения и транспортировки этого вида топлива.

https://ria.ru/20220113/mifi-1767535459.html

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экономика, энергетика, анатолий чубайс, гайдаровский форум, россия