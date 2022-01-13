https://ria.ru/20220113/vlozheniya-1767583524.html

Аналитик объяснил, какие вложения никогда не подведут

Аналитик объяснил, какие вложения никогда не подведут - РИА Новости, 13.01.2022

Аналитик объяснил, какие вложения никогда не подведут

При долгосрочном планировании можно положиться на доллар, золото и недвижимость, отметил в беседе с агентством "Прайм" старший аналитик инвестиционной группы... РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T01:15

2022-01-13T01:15

2022-01-13T01:15

экономика

доллар

инвестиции

недвижимость

россия

золото

михаил ганелин

инвестиционная группа "атон"

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. При долгосрочном планировании можно положиться на доллар, золото и недвижимость, отметил в беседе с агентством "Прайм" старший аналитик инвестиционной группы "Атон" Михаил Ганелин.Безопасен, по его словам, также долгосрочный депозит "с хорошей ставкой в хорошем банке".Ганелин порекомендовал, но с осторожностью консервативного инвестора и оглядкой на возможные высокие риски, обратить внимание на облигации, в том числе корпоративные, а также акции, в большей степени дивидендные, поскольку они могут давать гарантированный доход (от семи процентов до 15 процентов в год). Хотя, предупреждает финансист, "надо быть готовым, что цена акции может не только расти, но и упасть".

https://ria.ru/20220112/dollar-1767424981.html

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экономика, доллар, инвестиции, недвижимость, россия, золото, михаил ганелин, инвестиционная группа "атон"