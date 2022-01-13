https://ria.ru/20220113/video-1767758150.html

Что происходит в отеле, где при падении лифта погибли люди. Видео

Появилось видео с места падения лифта с рабочими в Москве - РИА Новости, 13.01.2022

Что происходит в отеле, где при падении лифта погибли люди. Видео

Телеканал "Звезда" опубликовал видеозапись, сделанную около "Президент-Отеля" в Москве, где погибли рабочие. РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T23:20

2022-01-13T23:20

2022-01-13T23:20

происшествия

москва

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Телеканал "Звезда" опубликовал видеозапись, сделанную около "Президент-Отеля" в Москве, где погибли рабочие.На кадрах видны автомобили столичных экстренных служб.Жертвами стали два человека, рабочие погибли при падении лифта. Предварительной причиной трагедии стало нарушение правил проведения ремонтных работ. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.В управделами президента рассказали РИА Новости, что сейчас отель работает в обычном режиме. В ведомстве уточнили, что инцидент произошел в служебном лифте.

https://ria.ru/20220113/lift-1767753131.html

москва

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва