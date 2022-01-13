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Что происходит в отеле, где при падении лифта погибли люди. Видео
Появилось видео с места падения лифта с рабочими в Москве - РИА Новости, 13.01.2022
Что происходит в отеле, где при падении лифта погибли люди. Видео
Телеканал "Звезда" опубликовал видеозапись, сделанную около "Президент-Отеля" в Москве, где погибли рабочие. РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T23:20
2022-01-13T23:20
2022-01-13T23:20
происшествия
москва
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Телеканал "Звезда" опубликовал видеозапись, сделанную около "Президент-Отеля" в Москве, где погибли рабочие.На кадрах видны автомобили столичных экстренных служб.Жертвами стали два человека, рабочие погибли при падении лифта. Предварительной причиной трагедии стало нарушение правил проведения ремонтных работ. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.В управделами президента рассказали РИА Новости, что сейчас отель работает в обычном режиме. В ведомстве уточнили, что инцидент произошел в служебном лифте.
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происшествия, москва
Появилось видео с места падения лифта с рабочими в Москве
Опубликовано видео у "Президент-Отеля" в Москве, где при обрушении лифта погибли рабочие