https://ria.ru/20220113/venetsiya-1767612667.html

Вход в исторический центр Венеции вскоре станет платным для туристов

Вход в исторический центр Венеции вскоре станет платным для туристов - РИА Новости, 13.01.2022

Вход в исторический центр Венеции вскоре станет платным для туристов

Вход в исторический центр в Венеции для туристов, приехавших на один день, может стать платным уже в феврале, сообщает АТОР со ссылкой на итальянские СМИ. РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T11:34

2022-01-13T11:34

2022-01-13T11:34

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Вход в исторический центр в Венеции для туристов, приехавших на один день, может стать платным уже в феврале, сообщает АТОР со ссылкой на итальянские СМИ.Возможно, что уже через несколько недель свободно въехать в исторический центр Венеции будет нельзя. Точная дата запуска продажи билетов на вход не называется, но итальянские издания не исключают, что в пилотном режиме эксперимент может быть запущен в феврале — после традиционного Венецианского карнавала, который начнется 19 февраля.Предполагается, что туристы смогут посетить город только после того, как забронируют онлайн билеты стоимостью пять евро, которые будут действительны в течение одного дня. Войти по ним можно будет лишь один раз.К запуску платного входа все готово: на въездах в центр оборудованы пункты пропуска. За потоком посетителей будут круглосуточно следить 500 камер, установленных в исторической зоне. Власти готовы к тому, что появятся "нелегальные туристы" — те, кто захочет задержаться в Венеции подольше. Их отследят с помощью камер и данных с мобильных телефонов, а затем полиция выдворит нарушителей.Муниципалитет готовит новые правила посещения города, чтобы сократить число коротких поездок. По данным властей, несмотря на пандемию, ежедневно "жемчужину Адриатики" посещает около 100 тысяч гостей."Цель состоит в том, чтобы воспрепятствовать однодневному туризму, утомляющему жителей, и вместо этого поощрять более осмысленные путешествия", — пояснил заммэра Симоне Вентурини.

https://ria.ru/20220112/yakutiya-1765947254.html

https://ria.ru/20211221/puteshestviya-1764550913.html

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