https://ria.ru/20220113/venetsiya-1767612667.html
Вход в исторический центр Венеции вскоре станет платным для туристов
Вход в исторический центр Венеции вскоре станет платным для туристов - РИА Новости, 13.01.2022
Вход в исторический центр Венеции вскоре станет платным для туристов
Вход в исторический центр в Венеции для туристов, приехавших на один день, может стать платным уже в феврале, сообщает АТОР со ссылкой на итальянские СМИ. РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T11:34
2022-01-13T11:34
2022-01-13T11:34
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Вход в исторический центр в Венеции для туристов, приехавших на один день, может стать платным уже в феврале, сообщает АТОР со ссылкой на итальянские СМИ.Возможно, что уже через несколько недель свободно въехать в исторический центр Венеции будет нельзя. Точная дата запуска продажи билетов на вход не называется, но итальянские издания не исключают, что в пилотном режиме эксперимент может быть запущен в феврале — после традиционного Венецианского карнавала, который начнется 19 февраля.Предполагается, что туристы смогут посетить город только после того, как забронируют онлайн билеты стоимостью пять евро, которые будут действительны в течение одного дня. Войти по ним можно будет лишь один раз.К запуску платного входа все готово: на въездах в центр оборудованы пункты пропуска. За потоком посетителей будут круглосуточно следить 500 камер, установленных в исторической зоне. Власти готовы к тому, что появятся "нелегальные туристы" — те, кто захочет задержаться в Венеции подольше. Их отследят с помощью камер и данных с мобильных телефонов, а затем полиция выдворит нарушителей.Муниципалитет готовит новые правила посещения города, чтобы сократить число коротких поездок. По данным властей, несмотря на пандемию, ежедневно "жемчужину Адриатики" посещает около 100 тысяч гостей."Цель состоит в том, чтобы воспрепятствовать однодневному туризму, утомляющему жителей, и вместо этого поощрять более осмысленные путешествия", — пояснил заммэра Симоне Вентурини.
https://ria.ru/20220112/yakutiya-1765947254.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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венеция, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), туризм, италия, венецианский карнавал, туристы
Вход в исторический центр Венеции вскоре станет платным для туристов
Итальянские СМИ ожидают в феврале введения платы для туристов за вход в Венецию
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости.
Вход в исторический центр в Венеции для туристов, приехавших на один день, может стать платным уже в феврале, сообщает
АТОР со ссылкой на итальянские СМИ.
Возможно, что уже через несколько недель свободно въехать в исторический центр Венеции будет нельзя. Точная дата запуска продажи билетов на вход не называется, но итальянские издания не исключают, что в пилотном режиме эксперимент может быть запущен в феврале — после традиционного Венецианского карнавала, который начнется 19 февраля.
Предполагается, что туристы смогут посетить город только после того, как забронируют онлайн билеты стоимостью пять евро, которые будут действительны в течение одного дня. Войти по ним можно будет лишь один раз.
К запуску платного входа все готово: на въездах в центр оборудованы пункты пропуска. За потоком посетителей будут круглосуточно следить 500 камер, установленных в исторической зоне. Власти готовы к тому, что появятся "нелегальные туристы" — те, кто захочет задержаться в Венеции подольше. Их отследят с помощью камер и данных с мобильных телефонов, а затем полиция выдворит нарушителей.
Муниципалитет готовит новые правила посещения города, чтобы сократить число коротких поездок. По данным властей, несмотря на пандемию, ежедневно "жемчужину Адриатики" посещает около 100 тысяч гостей.
"Цель состоит в том, чтобы воспрепятствовать однодневному туризму, утомляющему жителей, и вместо этого поощрять более осмысленные путешествия", — пояснил заммэра Симоне Вентурини.