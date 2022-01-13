https://ria.ru/20220113/ukraina-1767756158.html

На Украине возмутились обилием русскоязычного контента в новогоднем эфире

На Украине возмутились обилием русскоязычного контента в новогоднем эфире - РИА Новости, 13.01.2022

На Украине возмутились обилием русскоязычного контента в новогоднем эфире

Нацсовет Украины по телевидению и радиовещанию провел мониторинг эфира украинских телеканалов 31 декабря 2021 года и 1 января 2022 года, обнаружил там большое... РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T22:55

2022-01-13T22:55

2022-01-13T22:55

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КИЕВ, 13 янв - РИА Новости. Нацсовет Украины по телевидению и радиовещанию провел мониторинг эфира украинских телеканалов 31 декабря 2021 года и 1 января 2022 года, обнаружил там большое количество русскоязычного контента, и пообещал отреагировать на это."Общество пошло далеко вперед и опередило свое телевидение, до сих пор считающее, что советщина до сих пор в голове у зрителей", – цитирует агентство "Укринформ" главу нацсовета Ольгу Герасимьюк.По словам члена нацсовета Максима Оноприенко, количество русскоговорящего контента возмущает не только регулятора, но и зрителей. "Мы разочарованы и серьезно возмущены таким количеством русскоговорящего наполнения украинских телеканалов в период новогодних праздников. И это позиция не только нацсовета и общества. Столько недовольства зрителей и жалоб мы не получали уже давно", – сказал он.Оноприенко отметил, что регулятор видит, какие именно каналы являются нарушителями, но пока не готовы их назвать. К каналам будут точно применяться предусмотренные законодательством "мероприятия"."Но мониторинг очень объемный и очень основательный, поэтому нам необходимо еще немного времени, чтобы все цифры проверить и подробно свести по всем процентам языковое наполнение. Но обязательно все признаки нарушений будут обнародованы и рассмотрены во время ближайших заседаний, и национальный совет будет принимать соответствующие меры. Однако уже сейчас понятно, что наличие такого количества русскоязычного контента 31-го и 1-го числа действительно неприемлемо. И тут наверняка вопрос, зачем все это было? И вопрос моральной стороны к руководителям и редакциям телеканалов, потому что в условиях российской агрессии наверняка пора уважать свою аудиторию и не пытаться "скармливать" им советские фильмы и попсу и русскоязычный контент", – сказал Оноприенко.В апреле 2019 года парламентом Украины был принят закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Документ предусматривал создание специальной "языковой комиссии", а также введение должности уполномоченного по его защите, которую сейчас занимает Тарас Креминь. Этим же законом было предложено ввести экзамены для чиновников, определяющие уровень знания украинского языка, и штрафовать за нарушение норм закона. Штраф составляет от 5,1 тысячи гривен (184 доллара) до 6,8 тысячи гривен (245 долларов).Кроме того, на украинском ТВ и радио существуют квоты, регулирующие и ограничивающие использование русского языка в эфире.

https://ria.ru/20220113/zelenskiy-1767606167.html

https://ria.ru/20220113/spetsoperatsiya-1767592278.html

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в мире, украина, киев, верховная рада украины, россия