https://ria.ru/20220113/ukraina-1767671830.html

ЕС обсуждает отправку на Украину миссии для подготовки офицеров

ЕС обсуждает отправку на Украину миссии для подготовки офицеров - РИА Новости, 13.01.2022

ЕС обсуждает отправку на Украину миссии для подготовки офицеров

Евросоюз готовится направить на Украину миссию по подготовке военных "кадров высокого уровня", сообщил глава евродипломатии Жозеп Боррель по итогам неформальной РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T14:37

2022-01-13T14:37

2022-01-13T16:21

в мире

украина

евросоюз

мали

франция

жозеп боррель

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БРЮССЕЛЬ, 13 янв — РИА Новости. Евросоюз готовится направить на Украину миссию по подготовке военных "кадров высокого уровня", сообщил глава евродипломатии Жозеп Боррель по итогам неформальной встречи руководителей Минобороны ЕС во Франции."Есть предложение о создании миссии, но не обычной миссии по подготовке военных наподобие тех, которые мы осуществляем в Мали и осуществляли в ЦАР. Речь идет о подготовке кадров высокого уровня армии Украины, украинцы не нуждаются в базовой подготовке", — сказал он на пресс-конференции, которую транслировала пресс-служба ЕС.Боррель добавил, что на Украину для обсуждения инициативы уже выехала делегация."Надеюсь, что мы скоро примем решение по этому вопросу", — заключил он.Конфликт на востоке Украины длится больше семи с половиной лет, за это время его жертвами, по данным ООН, стали свыше 13 тысяч человек. Деэскалацию обсуждают на встрече контактной группы, за основу взяты Минские соглашения, которые подразумевают прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. При этом сейчас Украина сосредоточила в Донбассе половину личного состава армии и обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Напряженность в регионе нагнетают Соединенные Штаты, НАТО и ЕС, которые поставляют Киеву оружие и военных инструкторов, а также увеличили число учений в Черном море. В Москве полагают, что Запад пытается создать группировку войск у российских границ.На этой неделе в Минобороны Украины на постоянной основе начали работать двое советников из США.

https://ria.ru/20220113/es-1767668168.html

украина

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в мире, украина, евросоюз, мали, франция, жозеп боррель