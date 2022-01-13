https://ria.ru/20220113/ukraina-1767670286.html

В головы в Киеве могут прийти самые немыслимые вещи, заявил Рябков

В головы в Киеве могут прийти самые немыслимые вещи, заявил Рябков - РИА Новости, 13.01.2022

В головы в Киеве могут прийти самые немыслимые вещи, заявил Рябков

В головы в Киеве могут прийти самые немыслимые вещи, нужно положить этому конец и вернуть Украину к выполнению минских соглашений по Донбассу, сказал замглавы... РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T14:33

2022-01-13T14:33

2022-01-13T14:52

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. В головы в Киеве могут прийти самые немыслимые вещи, нужно положить этому конец и вернуть Украину к выполнению минских соглашений по Донбассу, сказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Сценарии могут быть совершенно разные. Мы видели, что происходило в прошлом году во всей этой истории с "вербовкой" украинцами российских граждан и с белорусским их транзитом куда-то за границу. То есть, в головы в Киеве могут прийти абсолютно немыслимые на сегодня вещи. Нужно положить этому конец, нужно вернуть Украину к реальному выполнению минского комплекса мер", - сказал Рябков в интервью телеканалу RTVI.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта.В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.

https://radiosputnik.ria.ru/20220113/migranty-1767641099.html

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в мире, киев, оон, москва, сергей рябков, нато, россия