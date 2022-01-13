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Россия решительно против военного решения проблемы Донбасса, заявили в МИД

Россия решительно против военного решения проблемы Донбасса, заявили в МИД - РИА Новости, 13.01.2022

Россия решительно против военного решения проблемы Донбасса, заявили в МИД

РФ самым решительным образом предостерегает Украину и Запад, если у них есть замыслы военного решения проблемы Донбасса, заявил замглавы МИД России Сергей... РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T14:31

2022-01-13T14:31

2022-01-13T14:33

в мире

украина

донбасс

россия

киев

сергей рябков

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. РФ самым решительным образом предостерегает Украину и Запад, если у них есть замыслы военного решения проблемы Донбасса, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков."Мы самым решительным образом предостерегаем и Киев, и его западных партнеров от подобного рода замыслов, если они у кого-то формируются, потому что это просто путь в никуда", - сказал Рябков в интервью телеканалу RTVI.

украина

донбасс

россия

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в мире, украина, донбасс, россия, киев, сергей рябков