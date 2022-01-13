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https://ria.ru/20220113/ukraina-1767634437.html
На Украине попросили Запад о большей поддержке
На Украине попросили Запад о большей поддержке - РИА Новости, 13.01.2022
На Украине попросили Запад о большей поддержке
Украина хотела бы получать больше поддержки от западных партнеров и рассчитывает на дальнейшую помощь, особенно на фоне той военной помощи, которую ранее... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T12:18
2022-01-13T12:18
в мире
украина
оон
талибан
афганистан
нато
черное море
алексей данилов
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КИЕВ, 13 янв - РИА Новости. Украина хотела бы получать больше поддержки от западных партнеров и рассчитывает на дальнейшую помощь, особенно на фоне той военной помощи, которую ранее получал Афганистан, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов."Поддержка наших западных партнеров присутствует постоянно, хотя и в режиме разной интенсивности, к сожалению. Конечно, нам хотелось бы больше, особенно на фоне той колоссальной помощи, которую получил "доталибанский*" (движение "Талибан"*) Афганистан. И в этом случае, американское оружие точно оказалось бы в крепких руках, которые бы его не бросили при первой встрече с врагом", - сказал Данилов в интервью изданию "Украинская правда".Он отметил, что Киев рассчитывает на продолжение поддержки со стороны Запада и особенно НАТО. "Это касается материальной помощи, особенно в части воздушно-военной обороны и средств борьбы с российскими беспилотниками, нарастившими возможности проведения разведывательных мероприятий на украинской территории", - сказал он.По его словам, также крайне важно проведение западных военных учений, как сил НАТО, так и совместных с Украиной. "Отдельный вопрос – постоянное присутствие на ротационной основе кораблей НАТО в Черном море и в первую очередь речь о кораблях с ракетным вооружением", - отметил Данилов.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://ria.ru/20220113/nato-1767609359.html
https://ria.ru/20220112/ukraina-1767561034.html
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афганистан
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в мире, украина, оон, талибан, афганистан, нато, черное море, алексей данилов
12:18 13.01.2022
 
На Украине попросили Запад о большей поддержке

Глава СНБО Украины Данилов попросил Запад о большей поддержке

© РИА НовостиЗдание Кабинета министров Украины в Киеве
Здание Кабинета министров Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
© РИА Новости
Здание Кабинета министров Украины в Киеве
Читать ria.ru в
КИЕВ, 13 янв - РИА Новости. Украина хотела бы получать больше поддержки от западных партнеров и рассчитывает на дальнейшую помощь, особенно на фоне той военной помощи, которую ранее получал Афганистан, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
"Поддержка наших западных партнеров присутствует постоянно, хотя и в режиме разной интенсивности, к сожалению. Конечно, нам хотелось бы больше, особенно на фоне той колоссальной помощи, которую получил "доталибанский*" (движение "Талибан"*) Афганистан. И в этом случае, американское оружие точно оказалось бы в крепких руках, которые бы его не бросили при первой встрече с врагом", - сказал Данилов в интервью изданию "Украинская правда".
Юрий Бойко - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
10:21
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Он отметил, что Киев рассчитывает на продолжение поддержки со стороны Запада и особенно НАТО. "Это касается материальной помощи, особенно в части воздушно-военной обороны и средств борьбы с российскими беспилотниками, нарастившими возможности проведения разведывательных мероприятий на украинской территории", - сказал он.
По его словам, также крайне важно проведение западных военных учений, как сил НАТО, так и совместных с Украиной. "Отдельный вопрос – постоянное присутствие на ротационной основе кораблей НАТО в Черном море и в первую очередь речь о кораблях с ракетным вооружением", - отметил Данилов.
* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
Украинские военные используют пусковую установку с американскими ракетами Javelin во время военных учений в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
Вчера, 19:52
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В миреУкраинаООНТалибанАфганистанНАТОЧерное мореАлексей Данилов
 
 
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