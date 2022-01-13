https://ria.ru/20220113/ukraina-1767634437.html

На Украине попросили Запад о большей поддержке

На Украине попросили Запад о большей поддержке - РИА Новости, 13.01.2022

На Украине попросили Запад о большей поддержке

Украина хотела бы получать больше поддержки от западных партнеров и рассчитывает на дальнейшую помощь, особенно на фоне той военной помощи, которую ранее... РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T12:18

2022-01-13T12:18

2022-01-13T12:18

в мире

украина

оон

талибан

афганистан

нато

черное море

алексей данилов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155254/63/1552546320_0:160:3083:1894_1920x0_80_0_0_c59913a31ab1a60414328332384c32bb.jpg

КИЕВ, 13 янв - РИА Новости. Украина хотела бы получать больше поддержки от западных партнеров и рассчитывает на дальнейшую помощь, особенно на фоне той военной помощи, которую ранее получал Афганистан, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов."Поддержка наших западных партнеров присутствует постоянно, хотя и в режиме разной интенсивности, к сожалению. Конечно, нам хотелось бы больше, особенно на фоне той колоссальной помощи, которую получил "доталибанский*" (движение "Талибан"*) Афганистан. И в этом случае, американское оружие точно оказалось бы в крепких руках, которые бы его не бросили при первой встрече с врагом", - сказал Данилов в интервью изданию "Украинская правда".Он отметил, что Киев рассчитывает на продолжение поддержки со стороны Запада и особенно НАТО. "Это касается материальной помощи, особенно в части воздушно-военной обороны и средств борьбы с российскими беспилотниками, нарастившими возможности проведения разведывательных мероприятий на украинской территории", - сказал он.По его словам, также крайне важно проведение западных военных учений, как сил НАТО, так и совместных с Украиной. "Отдельный вопрос – постоянное присутствие на ротационной основе кораблей НАТО в Черном море и в первую очередь речь о кораблях с ракетным вооружением", - отметил Данилов.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20220113/nato-1767609359.html

https://ria.ru/20220112/ukraina-1767561034.html

украина

афганистан

черное море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, оон, талибан, афганистан, нато, черное море, алексей данилов