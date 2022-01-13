https://ria.ru/20220113/udobreniya-1767649040.html
Путин рассказал о ситуации на рынке удобрений
Путин рассказал о ситуации на рынке удобрений - РИА Новости, 13.01.2022
Путин рассказал о ситуации на рынке удобрений
Главная задача властей заключается не в том, чтобы не дать российским производителям удобрений заработать на конъюнктуре, а чтобы внутренний рынок был обеспечен РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T13:13
2022-01-13T13:13
2022-01-13T13:49
экономика
владимир путин
уралхим
дмитрий мазепин
россия
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Главная задача властей заключается не в том, чтобы не дать российским производителям удобрений заработать на конъюнктуре, а чтобы внутренний рынок был обеспечен удобрениями, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с владельцем "Уралхима" Дмитрием Мазепиным."Наши цели заключаются не в том, чтобы не дать возможность тем, кто производит удобрение внутри страны, получать соответствующую прибыль, пользуясь конъюнктурой на рынке, а в том, чтобы обеспечивать свой собственный рынок необходимым объёмом удобрений для сельского хозяйства", - сказал Путин.Он добавил, что обе задачи решаемы, хотя на первый взгляд и кажется, что они взаимоисключающие."Тем не менее, пользуясь конъюнктурой, наши компании смогут прилично заработать, но прежде всего, конечно, должны будут обеспечить внутренний рынок", - подчеркнул президент.
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экономика, владимир путин, уралхим, дмитрий мазепин, россия
13:13 13.01.2022 (обновлено: 13:49 13.01.2022)
Путин рассказал о ситуации на рынке удобрений
Путин о ситуации на рынке удобрений: главное, чтобы внутренний рынок был обеспечен
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости.
Главная задача властей заключается не в том, чтобы не дать российским производителям удобрений заработать на конъюнктуре, а чтобы внутренний рынок был обеспечен удобрениями, заявил президент РФ Владимир Путин
на встрече с владельцем "Уралхима" Дмитрием Мазепиным
.
"Наши цели заключаются не в том, чтобы не дать возможность тем, кто производит удобрение внутри страны, получать соответствующую прибыль, пользуясь конъюнктурой на рынке, а в том, чтобы обеспечивать свой собственный рынок необходимым объёмом удобрений для сельского хозяйства", - сказал Путин.
Он добавил, что обе задачи решаемы, хотя на первый взгляд и кажется, что они взаимоисключающие.
"Тем не менее, пользуясь конъюнктурой, наши компании смогут прилично заработать, но прежде всего, конечно, должны будут обеспечить внутренний рынок", - подчеркнул президент.