https://ria.ru/20220113/udobreniya-1767649040.html

Путин рассказал о ситуации на рынке удобрений

Путин рассказал о ситуации на рынке удобрений - РИА Новости, 13.01.2022

Путин рассказал о ситуации на рынке удобрений

Главная задача властей заключается не в том, чтобы не дать российским производителям удобрений заработать на конъюнктуре, а чтобы внутренний рынок был обеспечен РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T13:13

2022-01-13T13:13

2022-01-13T13:49

экономика

владимир путин

уралхим

дмитрий мазепин

россия

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Главная задача властей заключается не в том, чтобы не дать российским производителям удобрений заработать на конъюнктуре, а чтобы внутренний рынок был обеспечен удобрениями, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с владельцем "Уралхима" Дмитрием Мазепиным."Наши цели заключаются не в том, чтобы не дать возможность тем, кто производит удобрение внутри страны, получать соответствующую прибыль, пользуясь конъюнктурой на рынке, а в том, чтобы обеспечивать свой собственный рынок необходимым объёмом удобрений для сельского хозяйства", - сказал Путин.Он добавил, что обе задачи решаемы, хотя на первый взгляд и кажется, что они взаимоисключающие."Тем не менее, пользуясь конъюнктурой, наши компании смогут прилично заработать, но прежде всего, конечно, должны будут обеспечить внутренний рынок", - подчеркнул президент.

https://ria.ru/20211021/putin-1755691632.html

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экономика, владимир путин, уралхим, дмитрий мазепин, россия