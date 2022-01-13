https://ria.ru/20220113/ucheniya-1767656292.html

Корабли ВМФ России и ВМС Индии проведут учения PASSEX

Корабли ВМФ России и ВМС Индии проведут учения PASSEX - РИА Новости, 13.01.2022

Корабли ВМФ России и ВМС Индии проведут учения PASSEX

ВМФ России и ВМС Индии начинают двусторонние учения PASSEX в районе индийского порта Кочин, сообщает в четверг пресс-служба Тихоокеанского флота. РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T13:40

2022-01-13T13:40

2022-01-13T13:40

безопасность

вмф рф

индия

сейшельские острова

тихоокеанский флот вмф россии

вмс индии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/13/1755139529_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2d9d8696fe016d0e6d97cce36425f2c3.jpg

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. ВМФ России и ВМС Индии начинают двусторонние учения PASSEX в районе индийского порта Кочин, сообщает в четверг пресс-служба Тихоокеанского флота.Накануне отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе гвардейского ракетного крейсера "Варяг" и большого противолодочного корабля "Адмирал Трибуц" совершил плановый заход в порт Кочин (Республика Индия)."На период захода в акватории индийского порта спланировано проведение совместного российско-индийского военно-морского учения PASSEX, а также пополнение запасов воды и топлива", - говорится в сообщении.Планируется, что в период выполнения поставленных задач корабли посетят с заходами порты ряда государств, в том числе Республику Сейшельские Острова. Заход будет приурочен к 105-й годовщине посещения бронепалубным крейсером "Варяг" российского флота порта Виктория Сейшельских островов.За время похода будут проведены плановые, в том числе международные, учения в составе отряда боевых кораблей в различных районах.Отряд кораблей ТОФ вышел в дальний поход из Владивостока за несколько дней до Нового 2022 года.

https://radiosputnik.ria.ru/20220112/ucheniya-1767449371.html

https://ria.ru/20220111/podgotovka-1767405046.html

индия

сейшельские острова

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, вмф рф, индия, сейшельские острова, тихоокеанский флот вмф россии, вмс индии