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Корабли ВМФ России и ВМС Индии проведут учения PASSEX
Корабли ВМФ России и ВМС Индии проведут учения PASSEX - РИА Новости, 13.01.2022
Корабли ВМФ России и ВМС Индии проведут учения PASSEX
ВМФ России и ВМС Индии начинают двусторонние учения PASSEX в районе индийского порта Кочин, сообщает в четверг пресс-служба Тихоокеанского флота. РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T13:40
2022-01-13T13:40
безопасность
вмф рф
индия
сейшельские острова
тихоокеанский флот вмф россии
вмс индии
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. ВМФ России и ВМС Индии начинают двусторонние учения PASSEX в районе индийского порта Кочин, сообщает в четверг пресс-служба Тихоокеанского флота.Накануне отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе гвардейского ракетного крейсера "Варяг" и большого противолодочного корабля "Адмирал Трибуц" совершил плановый заход в порт Кочин (Республика Индия)."На период захода в акватории индийского порта спланировано проведение совместного российско-индийского военно-морского учения PASSEX, а также пополнение запасов воды и топлива", - говорится в сообщении.Планируется, что в период выполнения поставленных задач корабли посетят с заходами порты ряда государств, в том числе Республику Сейшельские Острова. Заход будет приурочен к 105-й годовщине посещения бронепалубным крейсером "Варяг" российского флота порта Виктория Сейшельских островов.За время похода будут проведены плановые, в том числе международные, учения в составе отряда боевых кораблей в различных районах.Отряд кораблей ТОФ вышел в дальний поход из Владивостока за несколько дней до Нового 2022 года.
https://radiosputnik.ria.ru/20220112/ucheniya-1767449371.html
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безопасность, вмф рф, индия, сейшельские острова, тихоокеанский флот вмф россии, вмс индии
13:40 13.01.2022
 
Корабли ВМФ России и ВМС Индии проведут учения PASSEX

Корабли ВМФ России и ВМС Индии проведут учения PASSEX в районе индийского порта Кочин

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ВМФ во время учений "Морское взаимодействие – 2021"
Военнослужащий ВМФ во время учений Морское взаимодействие – 2021 - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Военнослужащий ВМФ во время учений "Морское взаимодействие – 2021". Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. ВМФ России и ВМС Индии начинают двусторонние учения PASSEX в районе индийского порта Кочин, сообщает в четверг пресс-служба Тихоокеанского флота.
Накануне отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе гвардейского ракетного крейсера "Варяг" и большого противолодочного корабля "Адмирал Трибуц" совершил плановый заход в порт Кочин (Республика Индия).
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"На период захода в акватории индийского порта спланировано проведение совместного российско-индийского военно-морского учения PASSEX, а также пополнение запасов воды и топлива", - говорится в сообщении.
Планируется, что в период выполнения поставленных задач корабли посетят с заходами порты ряда государств, в том числе Республику Сейшельские Острова. Заход будет приурочен к 105-й годовщине посещения бронепалубным крейсером "Варяг" российского флота порта Виктория Сейшельских островов.
За время похода будут проведены плановые, в том числе международные, учения в составе отряда боевых кораблей в различных районах.
Отряд кораблей ТОФ вышел в дальний поход из Владивостока за несколько дней до Нового 2022 года.
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БезопасностьВМФ РФИндияСейшельские островаТихоокеанский флот ВМФ РоссииВМС Индии
 
 
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