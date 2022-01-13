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Истребители Су-30СМ уничтожили бронетехнику "противника" в Забайкалье
Истребители Су-30СМ уничтожили бронетехнику "противника" в Забайкалье - РИА Новости, 13.01.2022
Истребители Су-30СМ уничтожили бронетехнику "противника" в Забайкалье
Экипажи современных многоцелевых истребителей Су-30СМ авиачасти Восточного военного округа в Забайкальском крае в ходе учебно-тренировочных полетов сбросили... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T06:33
2022-01-13T06:33
2022-01-13T06:33
безопасность
армия
забайкальский край
владивосток
су-30см
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ВЛАДИВОСТОК, 13 янв – РИА Новости. Экипажи современных многоцелевых истребителей Су-30СМ авиачасти Восточного военного округа в Забайкальском крае в ходе учебно-тренировочных полетов сбросили бомбы на технику условного противника, сообщает ВВО.Кроме того, отрабатывались взлеты и посадки, маневрирование в составе пар.Пилотажные упражнения совершались на высотах до 10 тысяч метров.
https://ria.ru/20220111/pokhod-1767260033.html
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безопасность, армия, забайкальский край, владивосток, су-30см
Истребители Су-30СМ уничтожили бронетехнику "противника" в Забайкалье
ВВО: истребители Су-30СМ в ходе учений уничтожили бронетехнику "противника" в Забайкалье