https://ria.ru/20220113/ucheniya-1767592526.html

Истребители Су-30СМ уничтожили бронетехнику "противника" в Забайкалье

Истребители Су-30СМ уничтожили бронетехнику "противника" в Забайкалье - РИА Новости, 13.01.2022

Истребители Су-30СМ уничтожили бронетехнику "противника" в Забайкалье

Экипажи современных многоцелевых истребителей Су-30СМ авиачасти Восточного военного округа в Забайкальском крае в ходе учебно-тренировочных полетов сбросили... РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T06:33

2022-01-13T06:33

2022-01-13T06:33

безопасность

армия

забайкальский край

владивосток

су-30см

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ВЛАДИВОСТОК, 13 янв – РИА Новости. Экипажи современных многоцелевых истребителей Су-30СМ авиачасти Восточного военного округа в Забайкальском крае в ходе учебно-тренировочных полетов сбросили бомбы на технику условного противника, сообщает ВВО.Кроме того, отрабатывались взлеты и посадки, маневрирование в составе пар.Пилотажные упражнения совершались на высотах до 10 тысяч метров.

https://ria.ru/20220111/pokhod-1767260033.html

забайкальский край

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безопасность, армия, забайкальский край, владивосток, су-30см