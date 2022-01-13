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Убитого бизнесмена нашли на мусорном полигоне в Подмосковье
В Подмосковье на мусорном полигоне нашли убитого бизнесмена - РИА Новости, 13.01.2022
Убитого бизнесмена нашли на мусорном полигоне в Подмосковье
Тело пропавшего в начале января 45-летнего жителя Тульской области нашли на полигоне бытовых отходов в Московской области, сообщает Следственный комитет. РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T20:28
2022-01-13T20:28
2022-01-13T23:22
происшествия
тульская область
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Тело пропавшего в начале января 45-летнего жителя Тульской области нашли на полигоне бытовых отходов в Московской области, сообщает Следственный комитет."Злоумышленник подверг потерпевшего избиению, причинив повреждения, несовместимые с жизнью", — говорится в публикации на сайте ведомства.По данным местных СМИ, речь идет о тульском бизнесмене, о пропаже которого также стало известно 6 января.Подозреваемого в совершении преступления уже задержали, им оказался сорокалетний житель Тульской области. Сейчас специалисты продолжают следственные мероприятия, мужчину заключили под стражу.
https://ria.ru/20211227/ubiystvo-1765602903.html
тульская область
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происшествия, тульская область, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)
20:28 13.01.2022 (обновлено: 23:22 13.01.2022)
В Подмосковье на мусорном полигоне нашли убитого бизнесмена
СК: на подмосковном мусорном полигоне нашли тело пропавшего мужчины из Тулы