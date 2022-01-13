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Подозреваемый в убийстве нижегородского депутата не признал вину
Подозреваемый в убийстве нижегородского депутата не признал вину - РИА Новости, 13.01.2022
Подозреваемый в убийстве нижегородского депутата не признал вину
Житель Нижегородской области, обвиняемый в убийстве муниципального депутата, не признал вину, сообщает региональное управление Следственного комитета. РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T10:50
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происшествия
советский район
нижний новгород
следственный комитет россии (ск рф)
ирина волк
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 янв — РИА Новости. Житель Нижегородской области, обвиняемый в убийстве муниципального депутата, не признал вину, сообщает региональное управление Следственного комитета."В ближайшее время следователем в суд будет направлено ходатайство для решения вопроса об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается", — говорится в релизе.Инцидент в рабочем поселке Ковернино произошел вечером 11 января. По версии следствия, обвиняемый устроил ссору с 59-летним депутатом Ковернинского округа Валентином Розиным и выстрелил в него, после чего скрылся. Раненый смог добраться до больницы, но спасти его не удалось. Перед смертью он успел назвать имя стрелявшего.На следующий день подозреваемого задержали на улице Бекетова в Нижнем Новгороде. Он прятался от полицейских, лежа на заднем сиденье такси. Против него возбудили уголовное дело об убийстве.Как выяснило следствие, Розин занимался лесозаготовками и производством строительных материалов, а задержанный работал у него.Мотив преступления пока неизвестен.
https://ria.ru/20220112/obvinenie-1767544858.html
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советский район
нижний новгород
россия
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Задержание подозреваемого в убийстве нижегородского депутата. Кадры МВД РФ
МВД публикует кадры задержания подозреваемого в убийстве нижегородского депутата - он пытался скрыться на такси, растянувшись на заднем сидении.
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происшествия, советский район, нижний новгород, следственный комитет россии (ск рф), ирина волк, россия
10:50 13.01.2022 (обновлено: 12:15 13.01.2022)
 
Подозреваемый в убийстве нижегородского депутата не признал вину

Житель Нижегородской области, подозреваемый в убийстве депутата, не признал вину

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 янв — РИА Новости. Житель Нижегородской области, обвиняемый в убийстве муниципального депутата, не признал вину, сообщает региональное управление Следственного комитета.
"В ближайшее время следователем в суд будет направлено ходатайство для решения вопроса об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается", — говорится в релизе.
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Инцидент в рабочем поселке Ковернино произошел вечером 11 января. По версии следствия, обвиняемый устроил ссору с 59-летним депутатом Ковернинского округа Валентином Розиным и выстрелил в него, после чего скрылся. Раненый смог добраться до больницы, но спасти его не удалось. Перед смертью он успел назвать имя стрелявшего.
На следующий день подозреваемого задержали на улице Бекетова в Нижнем Новгороде. Он прятался от полицейских, лежа на заднем сиденье такси. Против него возбудили уголовное дело об убийстве.
Как выяснило следствие, Розин занимался лесозаготовками и производством строительных материалов, а задержанный работал у него.
Мотив преступления пока неизвестен.
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