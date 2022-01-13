https://ria.ru/20220113/ubiystvo-1767615461.html
Подозреваемый в убийстве нижегородского депутата не признал вину
Подозреваемый в убийстве нижегородского депутата не признал вину - РИА Новости, 13.01.2022
Подозреваемый в убийстве нижегородского депутата не признал вину
Житель Нижегородской области, обвиняемый в убийстве муниципального депутата, не признал вину, сообщает региональное управление Следственного комитета. РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T10:50
2022-01-13T10:50
2022-01-13T12:15
происшествия
советский район
нижний новгород
следственный комитет россии (ск рф)
ирина волк
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767527614_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b269a4c207df6f7b3ff854253f54993e.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 янв — РИА Новости. Житель Нижегородской области, обвиняемый в убийстве муниципального депутата, не признал вину, сообщает региональное управление Следственного комитета."В ближайшее время следователем в суд будет направлено ходатайство для решения вопроса об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается", — говорится в релизе.Инцидент в рабочем поселке Ковернино произошел вечером 11 января. По версии следствия, обвиняемый устроил ссору с 59-летним депутатом Ковернинского округа Валентином Розиным и выстрелил в него, после чего скрылся. Раненый смог добраться до больницы, но спасти его не удалось. Перед смертью он успел назвать имя стрелявшего.На следующий день подозреваемого задержали на улице Бекетова в Нижнем Новгороде. Он прятался от полицейских, лежа на заднем сиденье такси. Против него возбудили уголовное дело об убийстве.Как выяснило следствие, Розин занимался лесозаготовками и производством строительных материалов, а задержанный работал у него.Мотив преступления пока неизвестен.
https://ria.ru/20220112/obvinenie-1767544858.html
https://ria.ru/20220111/ubiystvo-1767318558.html
советский район
нижний новгород
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767527614_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_2b9d1f29444fc1a02fad77b0fe57c7a3.jpg
Задержание подозреваемого в убийстве нижегородского депутата. Кадры МВД РФ
МВД публикует кадры задержания подозреваемого в убийстве нижегородского депутата - он пытался скрыться на такси, растянувшись на заднем сидении.
2022-01-13T10:50
true
PT0M50S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, советский район, нижний новгород, следственный комитет россии (ск рф), ирина волк, россия
10:50 13.01.2022 (обновлено: 12:15 13.01.2022)
Подозреваемый в убийстве нижегородского депутата не признал вину
Житель Нижегородской области, подозреваемый в убийстве депутата, не признал вину