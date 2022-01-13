https://ria.ru/20220113/ubiystvo-1767615461.html

Подозреваемый в убийстве нижегородского депутата не признал вину

Подозреваемый в убийстве нижегородского депутата не признал вину - РИА Новости, 13.01.2022

Подозреваемый в убийстве нижегородского депутата не признал вину

Житель Нижегородской области, обвиняемый в убийстве муниципального депутата, не признал вину, сообщает региональное управление Следственного комитета. РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T10:50

2022-01-13T10:50

2022-01-13T12:15

происшествия

советский район

нижний новгород

следственный комитет россии (ск рф)

ирина волк

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 янв — РИА Новости. Житель Нижегородской области, обвиняемый в убийстве муниципального депутата, не признал вину, сообщает региональное управление Следственного комитета."В ближайшее время следователем в суд будет направлено ходатайство для решения вопроса об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается", — говорится в релизе.Инцидент в рабочем поселке Ковернино произошел вечером 11 января. По версии следствия, обвиняемый устроил ссору с 59-летним депутатом Ковернинского округа Валентином Розиным и выстрелил в него, после чего скрылся. Раненый смог добраться до больницы, но спасти его не удалось. Перед смертью он успел назвать имя стрелявшего.На следующий день подозреваемого задержали на улице Бекетова в Нижнем Новгороде. Он прятался от полицейских, лежа на заднем сиденье такси. Против него возбудили уголовное дело об убийстве.Как выяснило следствие, Розин занимался лесозаготовками и производством строительных материалов, а задержанный работал у него.Мотив преступления пока неизвестен.

https://ria.ru/20220112/obvinenie-1767544858.html

https://ria.ru/20220111/ubiystvo-1767318558.html

советский район

нижний новгород

россия

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Задержание подозреваемого в убийстве нижегородского депутата. Кадры МВД РФ МВД публикует кадры задержания подозреваемого в убийстве нижегородского депутата - он пытался скрыться на такси, растянувшись на заднем сидении. 2022-01-13T10:50 true PT0M50S

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происшествия, советский район, нижний новгород, следственный комитет россии (ск рф), ирина волк, россия