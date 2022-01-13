Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220113/tsentr-1767754558.html
Самарский губернатор представил опыт создания НОЦ "Инженерия будущего"
Самарский губернатор представил опыт создания НОЦ "Инженерия будущего" - РИА Новости, 13.01.2022
Самарский губернатор представил опыт создания НОЦ "Инженерия будущего"
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в четверг на Гайдаровском форуме поделился передовым опытом создания научно-образовательного центра (НОЦ) мирового... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T22:16
2022-01-13T22:17
технологии
наука
самарская область
москва
дмитрий азаров
владимир путин
гайдаровский форум
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735484809_0:22:2926:1668_1920x0_80_0_0_3e0107a272510742b8d9acc6784574a4.jpg
САМАРА, 13 янв - РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в четверг на Гайдаровском форуме поделился передовым опытом создания научно-образовательного центра (НОЦ) мирового уровня "Инженерия будущего", сообщает пресс-служба правительства региона.По данным пресс-службы, Азаров отметил, что НОЦ – это экосистема, связь науки, производства и подготовки кадров. "Я считаю, что НОЦ – это навсегда. Это именно создание экосистемы. Мы понимаем, что в орбиту деятельности должны быть вовлечены не только образовательные, научные учреждения, но и целый пул индустриальных партнеров, что и происходит благодаря работе НОЦ. Но это работа не на один-два года", – цитирует Азарова пресс-служба.Губернатор добавил, что уже сегодня видны первые результаты работы центров, даже несмотря на короткий срок их существования. Помимо 24 миллиардов рублей объема научно-технологических работ, к концу 2020 года было создано 5 тысяч новых высокотехнологичных рабочих мест. При этом взаимодействие НОЦ с реальным сектором экономики уже налажено."Сегодня наши университеты и лаборатории точнее понимают запросы индустриального партнера, а значит, концентрируют свои усилия как раз на решении их задач. Связь науки и производства я вижу для нас крайне важным региональным аспектом развития НОЦ", – приводит слова Азарова пресс-служба.Отмечается, что участники дискуссии сошлись во мнении, что работу НОЦ должны координировать руководители регионов. По их мнению, только в этом случае будет конкретный результат, которые заключается в комплексном развитии экономики, а значит – улучшения качества жизни людей."Уверен, что совместная работа будет приводить к результату, которого ждут индустриальные партнеры, наши коллеги из университетов, Миннауки, которого ждут наши регионы, чтобы научная деятельность стала осязаемой для всех жителей нашей страны", – цитирует Азарова пресс-служба.По инициативе президента России Владимира Путина в стране созданы 15 научно-образовательных центров. По поручению Азарова в мае 2019 году появился НОЦ "Инженерия будущего", в декабре 2020 года он получил статус мирового уровня. В настоящее время его участниками являются шесть регионов страны - Самарская, Пензенская, Ульяновская, Тамбовская области, а также Мордовия и Чувашия.
https://ria.ru/20211228/chernyshenko-1765685448.html
https://ria.ru/20220113/nauka-1767602598.html
https://ria.ru/20220113/forum-1767285983.html
самарская область
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735484809_93:0:2824:2048_1920x0_80_0_0_755de9a7942e880814748f5f6635fce9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, наука, самарская область, москва, дмитрий азаров, владимир путин, гайдаровский форум
22:16 13.01.2022 (обновлено: 22:17 13.01.2022)
 
Самарский губернатор представил опыт создания НОЦ "Инженерия будущего"

Самарский губернатор представил опыт НОЦ "Инженерия будущего" на Гайдаровском форуме

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГубернатор Самарской области Дмитрий Азаров
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров
Читать ria.ru в
САМАРА, 13 янв - РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в четверг на Гайдаровском форуме поделился передовым опытом создания научно-образовательного центра (НОЦ) мирового уровня "Инженерия будущего", сообщает пресс-служба правительства региона.
"Сегодня в Москве стартовал XIII Гайдаровский форум "Россия и мир: приоритеты". Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участи в панельной дискуссии "Научно-образовательные центры: надежда или головная боль региона", где поделился передовым опытом создания научно-образовательного центра мирового уровня "Инженерия будущего", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, Азаров отметил, что НОЦ – это экосистема, связь науки, производства и подготовки кадров. "Я считаю, что НОЦ – это навсегда. Это именно создание экосистемы. Мы понимаем, что в орбиту деятельности должны быть вовлечены не только образовательные, научные учреждения, но и целый пул индустриальных партнеров, что и происходит благодаря работе НОЦ. Но это работа не на один-два года", – цитирует Азарова пресс-служба.
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко выступает с докладом на встрече со специальным представителем президента США по вопросам климата Джоном Керри - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
28 декабря 2021, 11:00
Дмитрий Чернышенко: в цифровизации Россия догоняет и обгоняет страны-лидеры
Губернатор добавил, что уже сегодня видны первые результаты работы центров, даже несмотря на короткий срок их существования. Помимо 24 миллиардов рублей объема научно-технологических работ, к концу 2020 года было создано 5 тысяч новых высокотехнологичных рабочих мест. При этом взаимодействие НОЦ с реальным сектором экономики уже налажено.
"Сегодня наши университеты и лаборатории точнее понимают запросы индустриального партнера, а значит, концентрируют свои усилия как раз на решении их задач. Связь науки и производства я вижу для нас крайне важным региональным аспектом развития НОЦ", – приводит слова Азарова пресс-служба.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
09:33
Путин отметил важность анализа новых тенденций в науке
Отмечается, что участники дискуссии сошлись во мнении, что работу НОЦ должны координировать руководители регионов. По их мнению, только в этом случае будет конкретный результат, которые заключается в комплексном развитии экономики, а значит – улучшения качества жизни людей.
"Уверен, что совместная работа будет приводить к результату, которого ждут индустриальные партнеры, наши коллеги из университетов, Миннауки, которого ждут наши регионы, чтобы научная деятельность стала осязаемой для всех жителей нашей страны", – цитирует Азарова пресс-служба.
По инициативе президента России Владимира Путина в стране созданы 15 научно-образовательных центров. По поручению Азарова в мае 2019 году появился НОЦ "Инженерия будущего", в декабре 2020 года он получил статус мирового уровня. В настоящее время его участниками являются шесть регионов страны - Самарская, Пензенская, Ульяновская, Тамбовская области, а также Мордовия и Чувашия.
Участники XI Гайдаровского форума - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
00:36
Гайдаровский форум
 
ТехнологииНаукаСамарская областьМоскваДмитрий АзаровВладимир ПутинГайдаровский форум
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:39Минобороны Нидерландов заявило о единстве позиции ЕС и НАТО по России
01:36Салливан: Белый дом вскоре расскажет о "сценарии" России по Украине
01:24Депутат Журавлев объяснил свои слова о ракетах на Кубе и в Венесуэле
01:15Аналитик объяснил, когда рубль снова пойдет в рост
01:00В Буэнос-Айресе открылась выставка лауреатов конкурса имени Андрея Стенина
00:50КНДР пригрозила США жесткими мерами в ответ на предложение о санкциях ООН
00:42Инфекционист назвал невакцинированных "плацдармом" для эволюции COVID-19
00:41В Белом доме не смогли назвать дату встречи Путина и Байдена
00:37США верят, что смогут укрепить Европу совместно с Россией, заявил Салливан
00:13Салливан оценил итоги переговоров Совета Россия — НАТО
23:49Разведка США не знает, будет ли Россия воевать с Украиной, сообщил Салливан
23:44В США рассказали о рычагах против России в случае эскалации на Украине
23:36Сенат США отклонил проект о санкциях против "Северного потока — 2"
23:28США пообещали жесткий ответ, если Россия разместит силы в Латинской Америке
23:20Появилось видео с места падения лифта с рабочими в Москве
23:18Сенатор США призвал не поддерживать санкции против "Северного потока — 2"
23:16Премьер Британии обсудил со Столтенбергом вступление Украины в НАТО
23:12Полиция Лондона не будет расследовать вечеринку с участием Джонсона
23:10Зеленский обсудил с Джонсоном ситуацию на Украине
23:08В США предсказали "исчезновение" Украины из-за "Северного потока — 2"
Лента новостейМолния
Минобороны Нидерландов заявило о единстве позиции ЕС и НАТО по РоссииСалливан: Белый дом вскоре расскажет о "сценарии" России по УкраинеДепутат Журавлев объяснил свои слова о ракетах на Кубе и в ВенесуэлеАналитик объяснил, когда рубль снова пойдет в ростВ Буэнос-Айресе открылась выставка лауреатов конкурса имени Андрея СтенинаКНДР пригрозила США жесткими мерами в ответ на предложение о санкциях ООНИнфекционист назвал невакцинированных "плацдармом" для эволюции COVID-19В Белом доме не смогли назвать дату встречи Путина и БайденаСША верят, что смогут укрепить Европу совместно с Россией, заявил СалливанСалливан оценил итоги переговоров Совета Россия — НАТОРазведка США не знает, будет ли Россия воевать с Украиной, сообщил СалливанВ США рассказали о рычагах против России в случае эскалации на УкраинеСенат США отклонил проект о санкциях против "Северного потока — 2"США пообещали жесткий ответ, если Россия разместит силы в Латинской АмерикеПоявилось видео с места падения лифта с рабочими в МосквеСенатор США призвал не поддерживать санкции против "Северного потока — 2"Премьер Британии обсудил со Столтенбергом вступление Украины в НАТОПолиция Лондона не будет расследовать вечеринку с участием ДжонсонаЗеленский обсудил с Джонсоном ситуацию на УкраинеВ США предсказали "исчезновение" Украины из-за "Северного потока — 2"