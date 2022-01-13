https://ria.ru/20220113/tsentr-1767754558.html
Самарский губернатор представил опыт создания НОЦ "Инженерия будущего"
Самарский губернатор представил опыт создания НОЦ "Инженерия будущего" - РИА Новости, 13.01.2022
Самарский губернатор представил опыт создания НОЦ "Инженерия будущего"
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в четверг на Гайдаровском форуме поделился передовым опытом создания научно-образовательного центра (НОЦ) мирового... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T22:16
2022-01-13T22:16
2022-01-13T22:17
технологии
наука
самарская область
москва
дмитрий азаров
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гайдаровский форум
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САМАРА, 13 янв - РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в четверг на Гайдаровском форуме поделился передовым опытом создания научно-образовательного центра (НОЦ) мирового уровня "Инженерия будущего", сообщает пресс-служба правительства региона.По данным пресс-службы, Азаров отметил, что НОЦ – это экосистема, связь науки, производства и подготовки кадров. "Я считаю, что НОЦ – это навсегда. Это именно создание экосистемы. Мы понимаем, что в орбиту деятельности должны быть вовлечены не только образовательные, научные учреждения, но и целый пул индустриальных партнеров, что и происходит благодаря работе НОЦ. Но это работа не на один-два года", – цитирует Азарова пресс-служба.Губернатор добавил, что уже сегодня видны первые результаты работы центров, даже несмотря на короткий срок их существования. Помимо 24 миллиардов рублей объема научно-технологических работ, к концу 2020 года было создано 5 тысяч новых высокотехнологичных рабочих мест. При этом взаимодействие НОЦ с реальным сектором экономики уже налажено."Сегодня наши университеты и лаборатории точнее понимают запросы индустриального партнера, а значит, концентрируют свои усилия как раз на решении их задач. Связь науки и производства я вижу для нас крайне важным региональным аспектом развития НОЦ", – приводит слова Азарова пресс-служба.Отмечается, что участники дискуссии сошлись во мнении, что работу НОЦ должны координировать руководители регионов. По их мнению, только в этом случае будет конкретный результат, которые заключается в комплексном развитии экономики, а значит – улучшения качества жизни людей."Уверен, что совместная работа будет приводить к результату, которого ждут индустриальные партнеры, наши коллеги из университетов, Миннауки, которого ждут наши регионы, чтобы научная деятельность стала осязаемой для всех жителей нашей страны", – цитирует Азарова пресс-служба.По инициативе президента России Владимира Путина в стране созданы 15 научно-образовательных центров. По поручению Азарова в мае 2019 году появился НОЦ "Инженерия будущего", в декабре 2020 года он получил статус мирового уровня. В настоящее время его участниками являются шесть регионов страны - Самарская, Пензенская, Ульяновская, Тамбовская области, а также Мордовия и Чувашия.
https://ria.ru/20211228/chernyshenko-1765685448.html
https://ria.ru/20220113/nauka-1767602598.html
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технологии, наука, самарская область, москва, дмитрий азаров, владимир путин, гайдаровский форум
22:16 13.01.2022 (обновлено: 22:17 13.01.2022)
Самарский губернатор представил опыт создания НОЦ "Инженерия будущего"
Самарский губернатор представил опыт НОЦ "Инженерия будущего" на Гайдаровском форуме
САМАРА, 13 янв - РИА Новости.
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров
в четверг на Гайдаровском форуме поделился передовым опытом создания научно-образовательного центра (НОЦ) мирового уровня "Инженерия будущего", сообщает пресс-служба правительства региона.
"Сегодня в Москве
стартовал XIII Гайдаровский форум
"Россия и мир: приоритеты". Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участи в панельной дискуссии "Научно-образовательные центры: надежда или головная боль региона", где поделился передовым опытом создания научно-образовательного центра мирового уровня "Инженерия будущего", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, Азаров отметил, что НОЦ – это экосистема, связь науки, производства и подготовки кадров. "Я считаю, что НОЦ – это навсегда. Это именно создание экосистемы. Мы понимаем, что в орбиту деятельности должны быть вовлечены не только образовательные, научные учреждения, но и целый пул индустриальных партнеров, что и происходит благодаря работе НОЦ. Но это работа не на один-два года", – цитирует Азарова пресс-служба.
Губернатор добавил, что уже сегодня видны первые результаты работы центров, даже несмотря на короткий срок их существования. Помимо 24 миллиардов рублей объема научно-технологических работ, к концу 2020 года было создано 5 тысяч новых высокотехнологичных рабочих мест. При этом взаимодействие НОЦ с реальным сектором экономики уже налажено.
"Сегодня наши университеты и лаборатории точнее понимают запросы индустриального партнера, а значит, концентрируют свои усилия как раз на решении их задач. Связь науки и производства я вижу для нас крайне важным региональным аспектом развития НОЦ", – приводит слова Азарова пресс-служба.
Отмечается, что участники дискуссии сошлись во мнении, что работу НОЦ должны координировать руководители регионов. По их мнению, только в этом случае будет конкретный результат, которые заключается в комплексном развитии экономики, а значит – улучшения качества жизни людей.
"Уверен, что совместная работа будет приводить к результату, которого ждут индустриальные партнеры, наши коллеги из университетов, Миннауки, которого ждут наши регионы, чтобы научная деятельность стала осязаемой для всех жителей нашей страны", – цитирует Азарова пресс-служба.
По инициативе президента России Владимира Путина
в стране созданы 15 научно-образовательных центров. По поручению Азарова в мае 2019 году появился НОЦ "Инженерия будущего", в декабре 2020 года он получил статус мирового уровня. В настоящее время его участниками являются шесть регионов страны - Самарская, Пензенская, Ульяновская, Тамбовская области, а также Мордовия и Чувашия.