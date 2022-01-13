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https://ria.ru/20220113/trass-1767746058.html
Посольство России не получало обращений о подготовке визита Трасс в Москву
Посольство России не получало обращений о подготовке визита Трасс в Москву - РИА Новости, 13.01.2022
Посольство России не получало обращений о подготовке визита Трасс в Москву
Посольство России в Лондоне не получало от британской стороны официального обращения о подготовке визите главы МИД Британии Лиз Трасс в Россию, заявил РИА... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T20:16
2022-01-13T20:16
в мире
лондон
москва
форин-офис
андрей келин
россия
лиз трасс
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ЛОНДОН, 13 янв - РИА Новости. Посольство России в Лондоне не получало от британской стороны официального обращения о подготовке визите главы МИД Британии Лиз Трасс в Россию, заявил РИА Новости посол РФ в Великобритании Андрей Келин.Ранее о планах Лиз Трасс посетить Россию сообщила газета Times со ссылкой на источник. По данным издания, визит может состояться в феврале, однако другой источник сообщил, что пока конкретных планов нет. Если поездка Трасс состоится, то это будет первый с 2017 года визит министра иностранных дел Британии в Россию."До настоящего времени посольство России в Великобритании никаких официальных запросов со стороны Форин-офиса касательно планируемого визита Лиз Трасс в Москву не поступало", - сказал посол.
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в мире, лондон, москва, форин-офис, андрей келин, россия, лиз трасс
20:16 13.01.2022
 
Посольство России не получало обращений о подготовке визита Трасс в Москву

Посольство России в Лондоне не получало обращений о подготовке визита Трасс в Москву

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкЗдание российского посольства в Лондоне
Здание российского посольства в Лондоне - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Здание российского посольства в Лондоне
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ЛОНДОН, 13 янв - РИА Новости. Посольство России в Лондоне не получало от британской стороны официального обращения о подготовке визите главы МИД Британии Лиз Трасс в Россию, заявил РИА Новости посол РФ в Великобритании Андрей Келин.
Ранее о планах Лиз Трасс посетить Россию сообщила газета Times со ссылкой на источник. По данным издания, визит может состояться в феврале, однако другой источник сообщил, что пока конкретных планов нет. Если поездка Трасс состоится, то это будет первый с 2017 года визит министра иностранных дел Британии в Россию.
"До настоящего времени посольство России в Великобритании никаких официальных запросов со стороны Форин-офиса касательно планируемого визита Лиз Трасс в Москву не поступало", - сказал посол.
Лиз Трасс - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
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В миреЛондонМоскваФорин-офисАндрей КелинРоссияЛиз Трасс
 
 
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