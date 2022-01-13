https://ria.ru/20220113/trass-1767746058.html

Посольство России не получало обращений о подготовке визита Трасс в Москву

Посольство России не получало обращений о подготовке визита Трасс в Москву - РИА Новости, 13.01.2022

Посольство России не получало обращений о подготовке визита Трасс в Москву

Посольство России в Лондоне не получало от британской стороны официального обращения о подготовке визите главы МИД Британии Лиз Трасс в Россию, заявил РИА... РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T20:16

2022-01-13T20:16

2022-01-13T20:16

в мире

лондон

москва

форин-офис

андрей келин

россия

лиз трасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151955/98/1519559836_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_d5bbc524e9f03de889609999b4f4a384.jpg

ЛОНДОН, 13 янв - РИА Новости. Посольство России в Лондоне не получало от британской стороны официального обращения о подготовке визите главы МИД Британии Лиз Трасс в Россию, заявил РИА Новости посол РФ в Великобритании Андрей Келин.Ранее о планах Лиз Трасс посетить Россию сообщила газета Times со ссылкой на источник. По данным издания, визит может состояться в феврале, однако другой источник сообщил, что пока конкретных планов нет. Если поездка Трасс состоится, то это будет первый с 2017 года визит министра иностранных дел Британии в Россию."До настоящего времени посольство России в Великобритании никаких официальных запросов со стороны Форин-офиса касательно планируемого визита Лиз Трасс в Москву не поступало", - сказал посол.

https://ria.ru/20220112/trass-1767577244.html

лондон

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, лондон, москва, форин-офис, андрей келин, россия, лиз трасс