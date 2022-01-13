https://ria.ru/20220113/tramp-1767706670.html

В Иране "отомстили" Трампу за убийство генерала Сулеймани

В Иране "отомстили" Трампу за убийство генерала Сулеймани - РИА Новости, 13.01.2022

В Иране "отомстили" Трампу за убийство генерала Сулеймани

Анимационный ролик, в котором иранский боевой робот наводит прицел беспилотника для удара по экс-президенту США Дональду Трампу, чтобы отомстить ему за гибель... РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T17:06

2022-01-13T17:06

2022-01-13T17:06

в мире

сша

багдад (город)

флорида

дональд трамп

касем сулеймани

гибель иранского генерала касема сулеймани

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МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Анимационный ролик, в котором иранский боевой робот наводит прицел беспилотника для удара по экс-президенту США Дональду Трампу, чтобы отомстить ему за гибель генерала Касема Сулеймани, опубликован на сайте Верховного лидера Ирана Али Хаменеи.В ролике продолжительностью чуть менее двух минут показано, как хакер в камуфляжной форме иранского образца управляет роботом, который движется по улицам Флориды по направлению к резиденции Трампа со звездно-полосатым стягом на высоком флагштоке. Поднырнув под ограду, робот на большой скорости проникает на охраняемую территорию, где Трамп играет в гольф с другими государственными деятелями. Подъехав на достаточное расстояние, машина подсвечивает цель для удара. Прежде чем нажать на кнопку, хакер отправляет на телефон Трампа сообщение на английском языке: "Убийца Сулеймани и тот, кто отдал приказ (на убийство иранского генерала), заплатят за это". Пока жертва читает текст, "ликвидатор" дает команду беспилотнику, нажимая на "Пуск".Командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани, а также замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис были убиты в ночь на 3 января 2020 года в результате операции с применением беспилотника, проведенной США в районе международного аэропорта Багдада. В Вашингтоне Сулеймани и аль-Мухандиса считают причастными к организации нападения на посольство США в Багдаде 31 декабря 2019 года. В ответ Иран нанес удары по американским базам в Ираке.

сша

багдад (город)

флорида

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в мире, сша, багдад (город), флорида, дональд трамп, касем сулеймани, гибель иранского генерала касема сулеймани