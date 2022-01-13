В Иране "отомстили" Трампу за убийство генерала Сулеймани
В Иране опубликовали анимационный ролик об операции по уничтожению Трампа
© РИА Новости / Антон БыстровИзображения и плакаты генерала КСИР Касема Сулеймани на улицах Тегерана
МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Анимационный ролик, в котором иранский боевой робот наводит прицел беспилотника для удара по экс-президенту США Дональду Трампу, чтобы отомстить ему за гибель генерала Касема Сулеймани, опубликован на сайте Верховного лидера Ирана Али Хаменеи.
В ролике продолжительностью чуть менее двух минут показано, как хакер в камуфляжной форме иранского образца управляет роботом, который движется по улицам Флориды по направлению к резиденции Трампа со звездно-полосатым стягом на высоком флагштоке. Поднырнув под ограду, робот на большой скорости проникает на охраняемую территорию, где Трамп играет в гольф с другими государственными деятелями. Подъехав на достаточное расстояние, машина подсвечивает цель для удара. Прежде чем нажать на кнопку, хакер отправляет на телефон Трампа сообщение на английском языке: "Убийца Сулеймани и тот, кто отдал приказ (на убийство иранского генерала), заплатят за это". Пока жертва читает текст, "ликвидатор" дает команду беспилотнику, нажимая на "Пуск".
Командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани, а также замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис были убиты в ночь на 3 января 2020 года в результате операции с применением беспилотника, проведенной США в районе международного аэропорта Багдада. В Вашингтоне Сулеймани и аль-Мухандиса считают причастными к организации нападения на посольство США в Багдаде 31 декабря 2019 года. В ответ Иран нанес удары по американским базам в Ираке.