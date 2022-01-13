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Вышел первый трейлер хоррор-комедии "Studio 666"с участниками Foo Fighters

Вышел первый трейлер хоррор-комедии "Studio 666"с участниками Foo Fighters - РИА Новости, 13.01.2022

Вышел первый трейлер хоррор-комедии "Studio 666"с участниками Foo Fighters

Studio 666" ("Студия 666") с участниками рок-группы Foo Fighters в главных ролях. РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T01:48

2022-01-13T01:48

2022-01-13T01:48

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. На YouTube вышел первый трейлер хоррор-комедии "Studio 666" ("Студия 666") с участниками рок-группы Foo Fighters в главных ролях. В фильме, снятом Би Джеем Макдоннеллом, музыканты играют самих себя. Вместе с фронтменом Дэйвом Гролом они переезжают в роскошный особняк, чтобы записать там свой десятый студийный альбом. Однако вскоре рокеры обнаруживают, что помимо них, в доме живут еще призраки и демоны. А одна из сущностей даже вселяется в Грола, превращая спокойного и рассудительного музыканта в жуткого монстра. Особняк оказывается своеобразным порталом в ад. И тем не менее, Foo Fighters приходится работать в такой обстановке, чтобы выжить, спасти своего лидера и закончить альбом. По словам Дэйва Грола, действие в фильме частично основано на реальных событиях. В интервью NME он рассказывал, что свой последний альбом "Medicine at Midnight" рокеры записывали в старинном особняке, расположенном в Калифорнии. Но запись сборника чуть не сорвалась, поскольку музыкантам, якобы "мешали призраки".Лидер Foo Fighters уверял, что инструменты в особняке постоянно расстраивались, а созданные треки таинственным образом удалялись. Грол даже установил "видеоняню", чтобы фиксировать любые загадочные происшествия и, кажется, камере даже удалось что-то записать (но это не точно). Однако рокерам запретили об этом рассказывать — особняк планировали продать. Альбом "Medicine at Midnight" все-таки вышел. Его релиз состоялся в феврале 2021 года. Премьера комедийного хоррора "Studio 666" запланирована на 25 февраля. Помимо участников Foo Fighters, в нем также снялись профессиональные актеры: Уитни Каммингс, Уилл Форте, Дженна Ортега, Лесли Гроссман и другие.

https://ria.ru/20211120/klip-1759784071.html

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foo fighters, новости культуры, кино и сериалы, youtube