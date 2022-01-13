https://ria.ru/20220113/thurman-1767511539.html

Ума Турман сыграла мать, у которой похитили сына, в новом сериале

Ума Турман сыграла мать, у которой похитили сына, в новом сериале - РИА Новости, 13.01.2022

Ума Турман сыграла мать, у которой похитили сына, в новом сериале

В Сети появился трейлер сериала "Под подозрением". Об этом сообщает Collider. РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T10:57

2022-01-13T10:57

2022-01-13T10:57

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. В Сети появился трейлер сериала "Под подозрением". Об этом сообщает Collider. Одну из ролей в проекте исполнила Ума Турман. Она сыграла влиятельную бизнесвумен, у которой похитили сына. В организации преступления обвиняют невесту юноши — Натали Томпсон. Но девушка своей вины не признает. Полиция также подозревает еще троих британцев. Все четверо скрываются от сотрудников правопорядка и пытаются вместе выяснить, кто же их подставил. В трейлере также показано, что у героини Турман есть свои тайны, и они тоже могут быть связаны с исчезновением ее ребенка. "Под подозрением" основан на израильском сериале "Под чужим флагом". Он стартовал в 2015 году, всего было выпущено два сезона. На его счету приз зрительских симпатий французского фестиваля Series Mania.Шоураннер "Под подозрением" — Роб Уилльямс ("Человек в высоком замке"). Премьера сериала запланирована на 4 февраля. Он будет транслироваться на стриминговом сервисе Apple TV+.

https://ria.ru/20210706/killbill3-1739909316.html

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ума турман, новости культуры, кино и сериалы