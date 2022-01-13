https://ria.ru/20220113/testirovanie-1767599027.html
Мишустин поручил регионам нарастить тестирование из-за омикрон-штамма
Мишустин поручил регионам нарастить тестирование из-за омикрон-штамма - РИА Новости, 13.01.2022
Мишустин поручил регионам нарастить тестирование из-за омикрон-штамма
Премьер-министр России Михаил Мишустин рекомендовал регионам вместе с Минздравом подготовиться к оказанию медпомощи при распространении "омикрона", нарастить... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T09:05
2022-01-13T09:05
2022-01-13T09:05
распространение коронавируса
общество
министерство финансов рф (минфин россии)
михаил мишустин
здоровье - общество
коронавирусы
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин рекомендовал регионам вместе с Минздравом подготовиться к оказанию медпомощи при распространении "омикрона", нарастить тестирование, сообщает пресс-служба кабмина.По данным в сообщении, Мишустин дал поручения по итогам заседания президиума Координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, которое состоялось 11 января."Регионам вместе с Минздравом рекомендовано подготовиться к оказанию медицинской помощи в условиях распространения нового штамма коронавируса и увеличить объемы тестирования населения. На заседании президиума Координационного совета Михаил Мишустин подчеркнул, что ежедневно в субъектах должно проводиться не менее 300 тестов на 100 тысяч человек", - говорится в сообщении.По словам Мишустина, приведенным в сообщении, ранняя диагностика позволяет быстрее начать лечение и оградить от риска заражения других людей. Он подчеркнул, что в 2022 году нужно продолжать поддерживать высокий охват граждан тестированием.Также премьер-министр поручил Минздраву и Минфину до 21 января внести в правительство проект решения о выделении на исследования вакцины против коронавируса 187,8 миллиона рублей. Средства пойдут на завершение в 2022 году первой и второй фаз исследований интраназальной вакцины для профилактики коронавируса.Также отмечается, что члены совета в кратчайшие сроки должны представить в правительство дополнительные предложения по мероприятиям, направленным на предотвращение распространения нового штамма коронавируса "омикрон" на территории России.
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Мишустин поручил регионам нарастить тестирование из-за омикрон-штамма
Премьер Мишустин поручил регионам нарастить тестирование из-за омикрон-штамма коронавируса