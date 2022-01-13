Россия готова предоставить площадку для переговоров талибов и оппозиции
В МИД заявили о готовности предоставить площадку для переговоров талибов и оппозиции
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Россия в случае обращения будет готова предоставить свою площадку для переговоров талибов (движение "Талибан"* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) и оппозиции, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"В настоящее время проведение такой встречи, таких контактов в России не планируется, но в принципе при обращении афганской стороны мы готовы предоставить площадку для проведения переговоров между представителями Кабула и оппозиционных новым афганским властям сил", - сказала Захарова в ходе брифинга, комментируя возможность проведения в РФ встречи, подобной встрече талибов и оппозиции в Тегеране.
Ранее представитель талибов Билал Карими сообщил, что делегация движения в начале января встретилась в столице Ирана с лидером Фронта национального сопротивления Афганистана Ахмадом Масудом-младшим и одним из лидеров афганских таджиков Исмаилом Ханом.
В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, отвечавший за внешнюю политику во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
*Движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность