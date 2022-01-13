https://ria.ru/20220113/taliby-1767704947.html

Россия готова предоставить площадку для переговоров талибов и оппозиции

Россия готова предоставить площадку для переговоров талибов и оппозиции - РИА Новости, 13.01.2022

Россия готова предоставить площадку для переговоров талибов и оппозиции

Россия в случае обращения будет готова предоставить свою площадку для переговоров талибов (движение "Талибан"* находится под санкциями ООН за террористическую... РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T16:59

2022-01-13T16:59

2022-01-13T16:59

в мире

оон

талибан

тегеран (город)

афганистан

мария захарова

россия

ахмад масуд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/10/1750406998_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f15938a70193376e045897614d771d02.jpg

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Россия в случае обращения будет готова предоставить свою площадку для переговоров талибов (движение "Талибан"* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) и оппозиции, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."В настоящее время проведение такой встречи, таких контактов в России не планируется, но в принципе при обращении афганской стороны мы готовы предоставить площадку для проведения переговоров между представителями Кабула и оппозиционных новым афганским властям сил", - сказала Захарова в ходе брифинга, комментируя возможность проведения в РФ встречи, подобной встрече талибов и оппозиции в Тегеране.Ранее представитель талибов Билал Карими сообщил, что делегация движения в начале января встретилась в столице Ирана с лидером Фронта национального сопротивления Афганистана Ахмадом Масудом-младшим и одним из лидеров афганских таджиков Исмаилом Ханом.В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, отвечавший за внешнюю политику во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.*Движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20220108/afganistan-1766969728.html

тегеран (город)

афганистан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, оон, талибан, тегеран (город), афганистан, мария захарова, россия, ахмад масуд, мохаммад хасан ахунд