Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220113/taksi-1767653368.html
В Московской дорожной инспекции назвали требования к знаку легкового такси
В Московской дорожной инспекции назвали требования к знаку легкового такси - РИА Новости, 13.01.2022
В Московской дорожной инспекции назвали требования к знаку легкового такси
Водителям и таксопаркам необходимо следить за состоянием опознавательных знаков легкового такси: он должен быть оранжевого цвета и устанавливаться на крыше... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T13:30
2022-01-13T13:48
общество
московская область (подмосковье)
москва
авто
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1c/1752134401_0:0:3080:1732_1920x0_80_0_0_9447f39d6619ac2bacd3edef6838710a.jpg
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Водителям и таксопаркам необходимо следить за состоянием опознавательных знаков легкового такси: он должен быть оранжевого цвета и устанавливаться на крыше автомобиля, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московской административной дорожной инспекции."Мы просим водителей такси внимательно следить за внешним видом автомобилей: опознавательным оранжевым фонарем на крыше и "шашечками" на кузове", - рассказали в пресс-службе.В ведомстве отметили, что это помогает пассажирам легко идентифицировать такси и отличить его от автомобиля нелегального перевозчика."Часто опознавательные фонари такси используются водителями достаточно продолжительное время, выгорают от солнца и становятся белыми. Если это автомобиль белого цвета с разрешением, выданным в Московской области, отличить его от такси становится затруднительно. Облегчить эту задачу пассажиру и сократить время ожидания водителя такси возможно только при соблюдении требований федерального закона № 69. Фонарь на крыше такси обязательно должен быть оранжевого цвета", - процитировали в пресс-службе директора ассоциации "ТАМА" Норайра Блудяна.В ведомстве отметили, что, кроме того, требования к внешнему виду опознавательного фонаря такси указаны постановлении правительства: он должен быть оранжевого цвета и устанавливаться на крыше автомобиля. Соблюдение этих и других требований ежедневно проверяют инспекторы МАДИ. В случае несоответствия автомобиля такси штраф могут получить как водитель, так и таксомоторная компания (статья 11.14.1 КоАП РФ)."Напоминаем водителям о еще одном важном условии. Фонарь такси нужно подключить к электросети автомобиля. Несмотря на то, что многие этим пренебрегают, по ГОСТ он должен подсвечиваться. Кроме того, такси с разрешением, выданным в Москве, должно быть желтого цвета, а в Московской области – белого с желтой и серыми полосами. При этом все без исключения автомобили должны иметь на кузове цветографическую схему, представляющую собой композицию из квадратов контрастного цвета, расположенных в шахматном порядке. Сообщить о нарушениях в такси вы можете по телефону МАДИ", - добавили в ведомстве.По информации дептранса Москвы, За 10 лет таксомоторные компании города получили около 1,3 миллиарда рублей от столичного правительства - это помогло компенсировать часть затрат на покупку больше 59 тысяч машин.
https://ria.ru/20211229/taksi-1765934941.html
https://ria.ru/20211222/taksi-1764854989.html
московская область (подмосковье)
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1c/1752134401_135:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_1ab58e644e640f207ad4d237a7eff346.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, московская область (подмосковье), москва, авто, россия
13:30 13.01.2022 (обновлено: 13:48 13.01.2022)
 
В Московской дорожной инспекции назвали требования к знаку легкового такси

Дорожная инспекция: знак такси должен быть оранжевым и устанавливаться на крыше автомобиля

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкАвтомобиль такси на одной из улиц в Москве
Автомобиль такси на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Автомобиль такси на одной из улиц в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Водителям и таксопаркам необходимо следить за состоянием опознавательных знаков легкового такси: он должен быть оранжевого цвета и устанавливаться на крыше автомобиля, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московской административной дорожной инспекции.
"Мы просим водителей такси внимательно следить за внешним видом автомобилей: опознавательным оранжевым фонарем на крыше и "шашечками" на кузове", - рассказали в пресс-службе.
Такси едет по Столешникову переулку в Москве - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
29 декабря 2021, 08:30Новый год — 2022
Эксперт объяснил высокие цены на такси в Новый год
В ведомстве отметили, что это помогает пассажирам легко идентифицировать такси и отличить его от автомобиля нелегального перевозчика.
"Часто опознавательные фонари такси используются водителями достаточно продолжительное время, выгорают от солнца и становятся белыми. Если это автомобиль белого цвета с разрешением, выданным в Московской области, отличить его от такси становится затруднительно. Облегчить эту задачу пассажиру и сократить время ожидания водителя такси возможно только при соблюдении требований федерального закона № 69. Фонарь на крыше такси обязательно должен быть оранжевого цвета", - процитировали в пресс-службе директора ассоциации "ТАМА" Норайра Блудяна.
В ведомстве отметили, что, кроме того, требования к внешнему виду опознавательного фонаря такси указаны постановлении правительства: он должен быть оранжевого цвета и устанавливаться на крыше автомобиля. Соблюдение этих и других требований ежедневно проверяют инспекторы МАДИ. В случае несоответствия автомобиля такси штраф могут получить как водитель, так и таксомоторная компания (статья 11.14.1 КоАП РФ).
Автомобили на стоянке службы Яндекс.Такси в Москве - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
22 декабря 2021, 11:01
Собянин выделил 256 миллионов рублей на обновление парка такси
"Напоминаем водителям о еще одном важном условии. Фонарь такси нужно подключить к электросети автомобиля. Несмотря на то, что многие этим пренебрегают, по ГОСТ он должен подсвечиваться. Кроме того, такси с разрешением, выданным в Москве, должно быть желтого цвета, а в Московской области – белого с желтой и серыми полосами. При этом все без исключения автомобили должны иметь на кузове цветографическую схему, представляющую собой композицию из квадратов контрастного цвета, расположенных в шахматном порядке. Сообщить о нарушениях в такси вы можете по телефону МАДИ", - добавили в ведомстве.
По информации дептранса Москвы, За 10 лет таксомоторные компании города получили около 1,3 миллиарда рублей от столичного правительства - это помогло компенсировать часть затрат на покупку больше 59 тысяч машин.
 
ОбществоМосковская область (Подмосковье)МоскваАвтоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:39Минобороны Нидерландов заявило о единстве позиции ЕС и НАТО по России
01:36Салливан: Белый дом вскоре расскажет о "сценарии" России по Украине
01:24Депутат Журавлев объяснил свои слова о ракетах на Кубе и в Венесуэле
01:15Аналитик объяснил, когда рубль снова пойдет в рост
01:00В Буэнос-Айресе открылась выставка лауреатов конкурса имени Андрея Стенина
00:50КНДР пригрозила США жесткими мерами в ответ на предложение о санкциях ООН
00:42Инфекционист назвал невакцинированных "плацдармом" для эволюции COVID-19
00:41В Белом доме не смогли назвать дату встречи Путина и Байдена
00:37США верят, что смогут укрепить Европу совместно с Россией, заявил Салливан
00:13Салливан оценил итоги переговоров Совета Россия — НАТО
23:49Разведка США не знает, будет ли Россия воевать с Украиной, сообщил Салливан
23:44В США рассказали о рычагах против России в случае эскалации на Украине
23:36Сенат США отклонил проект о санкциях против "Северного потока — 2"
23:28США пообещали жесткий ответ, если Россия разместит силы в Латинской Америке
23:20Появилось видео с места падения лифта с рабочими в Москве
23:18Сенатор США призвал не поддерживать санкции против "Северного потока — 2"
23:16Премьер Британии обсудил со Столтенбергом вступление Украины в НАТО
23:12Полиция Лондона не будет расследовать вечеринку с участием Джонсона
23:10Зеленский обсудил с Джонсоном ситуацию на Украине
23:08В США предсказали "исчезновение" Украины из-за "Северного потока — 2"
Лента новостейМолния
Минобороны Нидерландов заявило о единстве позиции ЕС и НАТО по РоссииСалливан: Белый дом вскоре расскажет о "сценарии" России по УкраинеДепутат Журавлев объяснил свои слова о ракетах на Кубе и в ВенесуэлеАналитик объяснил, когда рубль снова пойдет в ростВ Буэнос-Айресе открылась выставка лауреатов конкурса имени Андрея СтенинаКНДР пригрозила США жесткими мерами в ответ на предложение о санкциях ООНИнфекционист назвал невакцинированных "плацдармом" для эволюции COVID-19В Белом доме не смогли назвать дату встречи Путина и БайденаСША верят, что смогут укрепить Европу совместно с Россией, заявил СалливанСалливан оценил итоги переговоров Совета Россия — НАТОРазведка США не знает, будет ли Россия воевать с Украиной, сообщил СалливанВ США рассказали о рычагах против России в случае эскалации на УкраинеСенат США отклонил проект о санкциях против "Северного потока — 2"США пообещали жесткий ответ, если Россия разместит силы в Латинской АмерикеПоявилось видео с места падения лифта с рабочими в МосквеСенатор США призвал не поддерживать санкции против "Северного потока — 2"Премьер Британии обсудил со Столтенбергом вступление Украины в НАТОПолиция Лондона не будет расследовать вечеринку с участием ДжонсонаЗеленский обсудил с Джонсоном ситуацию на УкраинеВ США предсказали "исчезновение" Украины из-за "Северного потока — 2"