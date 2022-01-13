13:30 13.01.2022 (обновлено: 13:48 13.01.2022)
В Московской дорожной инспекции назвали требования к знаку легкового такси
Дорожная инспекция: знак такси должен быть оранжевым и устанавливаться на крыше автомобиля
Автомобиль такси на одной из улиц в Москве
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Водителям и таксопаркам необходимо следить за состоянием опознавательных знаков легкового такси: он должен быть оранжевого цвета и устанавливаться на крыше автомобиля, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московской административной дорожной инспекции.
"Мы просим водителей такси внимательно следить за внешним видом автомобилей: опознавательным оранжевым фонарем на крыше и "шашечками" на кузове", - рассказали в пресс-службе.
29 декабря 2021, 08:30Новый год — 2022Эксперт объяснил высокие цены на такси в Новый год
В ведомстве отметили, что это помогает пассажирам легко идентифицировать такси и отличить его от автомобиля нелегального перевозчика.
"Часто опознавательные фонари такси используются водителями достаточно продолжительное время, выгорают от солнца и становятся белыми. Если это автомобиль белого цвета с разрешением, выданным в Московской области, отличить его от такси становится затруднительно. Облегчить эту задачу пассажиру и сократить время ожидания водителя такси возможно только при соблюдении требований федерального закона № 69. Фонарь на крыше такси обязательно должен быть оранжевого цвета", - процитировали в пресс-службе директора ассоциации "ТАМА" Норайра Блудяна.
В ведомстве отметили, что, кроме того, требования к внешнему виду опознавательного фонаря такси указаны постановлении правительства: он должен быть оранжевого цвета и устанавливаться на крыше автомобиля. Соблюдение этих и других требований ежедневно проверяют инспекторы МАДИ. В случае несоответствия автомобиля такси штраф могут получить как водитель, так и таксомоторная компания (статья 11.14.1 КоАП РФ).
22 декабря 2021, 11:01Собянин выделил 256 миллионов рублей на обновление парка такси
"Напоминаем водителям о еще одном важном условии. Фонарь такси нужно подключить к электросети автомобиля. Несмотря на то, что многие этим пренебрегают, по ГОСТ он должен подсвечиваться. Кроме того, такси с разрешением, выданным в Москве, должно быть желтого цвета, а в Московской области – белого с желтой и серыми полосами. При этом все без исключения автомобили должны иметь на кузове цветографическую схему, представляющую собой композицию из квадратов контрастного цвета, расположенных в шахматном порядке. Сообщить о нарушениях в такси вы можете по телефону МАДИ", - добавили в ведомстве.
По информации дептранса Москвы, За 10 лет таксомоторные компании города получили около 1,3 миллиарда рублей от столичного правительства - это помогло компенсировать часть затрат на покупку больше 59 тысяч машин.