https://ria.ru/20220113/taksi-1767653368.html

В Московской дорожной инспекции назвали требования к знаку легкового такси

В Московской дорожной инспекции назвали требования к знаку легкового такси - РИА Новости, 13.01.2022

В Московской дорожной инспекции назвали требования к знаку легкового такси

Водителям и таксопаркам необходимо следить за состоянием опознавательных знаков легкового такси: он должен быть оранжевого цвета и устанавливаться на крыше... РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T13:30

2022-01-13T13:30

2022-01-13T13:48

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Водителям и таксопаркам необходимо следить за состоянием опознавательных знаков легкового такси: он должен быть оранжевого цвета и устанавливаться на крыше автомобиля, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московской административной дорожной инспекции."Мы просим водителей такси внимательно следить за внешним видом автомобилей: опознавательным оранжевым фонарем на крыше и "шашечками" на кузове", - рассказали в пресс-службе.В ведомстве отметили, что это помогает пассажирам легко идентифицировать такси и отличить его от автомобиля нелегального перевозчика."Часто опознавательные фонари такси используются водителями достаточно продолжительное время, выгорают от солнца и становятся белыми. Если это автомобиль белого цвета с разрешением, выданным в Московской области, отличить его от такси становится затруднительно. Облегчить эту задачу пассажиру и сократить время ожидания водителя такси возможно только при соблюдении требований федерального закона № 69. Фонарь на крыше такси обязательно должен быть оранжевого цвета", - процитировали в пресс-службе директора ассоциации "ТАМА" Норайра Блудяна.В ведомстве отметили, что, кроме того, требования к внешнему виду опознавательного фонаря такси указаны постановлении правительства: он должен быть оранжевого цвета и устанавливаться на крыше автомобиля. Соблюдение этих и других требований ежедневно проверяют инспекторы МАДИ. В случае несоответствия автомобиля такси штраф могут получить как водитель, так и таксомоторная компания (статья 11.14.1 КоАП РФ)."Напоминаем водителям о еще одном важном условии. Фонарь такси нужно подключить к электросети автомобиля. Несмотря на то, что многие этим пренебрегают, по ГОСТ он должен подсвечиваться. Кроме того, такси с разрешением, выданным в Москве, должно быть желтого цвета, а в Московской области – белого с желтой и серыми полосами. При этом все без исключения автомобили должны иметь на кузове цветографическую схему, представляющую собой композицию из квадратов контрастного цвета, расположенных в шахматном порядке. Сообщить о нарушениях в такси вы можете по телефону МАДИ", - добавили в ведомстве.По информации дептранса Москвы, За 10 лет таксомоторные компании города получили около 1,3 миллиарда рублей от столичного правительства - это помогло компенсировать часть затрат на покупку больше 59 тысяч машин.

https://ria.ru/20211229/taksi-1765934941.html

https://ria.ru/20211222/taksi-1764854989.html

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общество, московская область (подмосковье), москва, авто, россия