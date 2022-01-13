https://ria.ru/20220113/svyaschenniki-1767662882.html

Иерей: большинство служителей Александрийской церкви хотят уйти в РПЦ

Иерей: большинство служителей Александрийской церкви хотят уйти в РПЦ - РИА Новости, 13.01.2022

Иерей: большинство служителей Александрийской церкви хотят уйти в РПЦ

Вопрос о приеме в Русскую православную церковь (РПЦ) священников Александрийского патриархата, подавляющее большинство которых желает перейти в РПЦ, будет... РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T14:09

2022-01-13T14:09

2022-01-13T14:09

религия

африка

youtube

русская православная церковь

епифаний думенко

православная церковь украины (пцу)

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Вопрос о приеме в Русскую православную церковь (РПЦ) священников Александрийского патриархата, подавляющее большинство которых желает перейти в РПЦ, будет решаться на уровне Патриаршего экзархата в Африке, сказал РИА Новости руководитель сектора апологетической миссии синодального миссионерского отдела РПЦ иерей Георгий Максимов."Вопрос об их приеме в Русскую православную церковь, как я понимаю, будет экзарх решать, потому что экзархат уже образован", - сказал Максимов.По его данным, "примерно половина всех клириков Александрийского патриархата подали прошения по переходу в РПЦ". "А из той половины, которая осталась, многие предполагают это сделать позже. Желание перейти в РПЦ имеют подавляющее большинство клириков Александрийского патриархата. Корни всего этого лежат в крайне нездоровом, неправильном построении церковной жизни, которое оформилось при греках последние 20-30 лет", - сказал он, выступая в сетевом формате в лектории "Крапивенский 4" с докладом "Православие в Африке. Проблемы и перспективы", запись которого опубликована на YouTube.Священный синод РПЦ 29 декабря 2021 года создал Патриарший экзархат в Африке, с двумя епархиями в его составе - Североафриканской и Южноафриканской. Также Синод постановил принять в юрисдикцию РПЦ 102 священнослужителя Александрийского патриархата из восьми африканских стран, подавших соответствующие прошения. Константинопольский и Александрийский патриархаты после этого назвали создание экзархата антиканоническим. Поводом для решений Синода РПЦ стало то, что патриарх Александрийский и всея Африки Феодор признал раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ) и внес имя ее главы Епифания Думенко в диптих - перечень поминаемых за богослужением предстоятелей поместных церквей."Видя то, что Александрийская церковь вступила на путь раскола, наша церковь была вынуждена предпринять шаги по восстановлению своей юрисдикции в Африке, которой уже более ста лет. <...> Если бы они (русские верующие и священники в Африке – ред.) продолжали поминать Александрийского патриарха, то через это они вступали бы в общение с расколом, от которого хотят уберечься. Чтобы их избавить от этого, еще в 2019 году было принято решение, что эти церкви переходят в непосредственное ведение патриарха, становятся приходами РПЦ", - добавил Максимов своем докладе.В 2019 году Священный синод РПЦ принял решение вывести ее приходы на Африканском континенте из юрисдикции Александрийского патриархата, в которой они находились, после признания патриархом Александрийским Феодором украинских раскольников.Максимов также отметил, что до ХХ века Александрийский патриархат не претендовал на весь Африканский континент как на свою каноническую территорию: это начало происходить во второй половине 1920-х годов.

https://ria.ru/20220112/religiya-1767516524.html

https://ria.ru/20220112/prikhody-1767525008.html

https://ria.ru/20211230/religiya-1766223233.html

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африка, youtube, русская православная церковь, епифаний думенко, православная церковь украины (пцу)