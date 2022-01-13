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Жителя Нижегородской области, склонявшего детей к терроризму, арестовали
Жителя Нижегородской области, склонявшего детей к терроризму, арестовали - РИА Новости, 13.01.2022
Жителя Нижегородской области, склонявшего детей к терроризму, арестовали
Житель Нижегородской области, обвиняемый в содействии террористической деятельности, заключен под стражу, сообщает региональное следственное управление СК РФ. РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T16:28
2022-01-13T16:28
2022-01-13T16:28
происшествия
нижегородская область
кстовский район
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 янв - РИА Новости. Житель Нижегородской области, обвиняемый в содействии террористической деятельности, заключен под стражу, сообщает региональное следственное управление СК РФ.По версии следствия, в декабре 2021 года 20-летний житель Кстовского района, находясь у себя дома в деревне Афонино, создал чат, в котором склонял несовершеннолетних, проживающих на территории Нижегородской области, к участию в террористической организации. Его противоправные действия выявлены и пресечены следователями СК совместно с оперативными сотрудниками УФСБ и Центра противодействия экстремизму ГУ МВД по Нижегородской области.Молодому человеку предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного предусмотренное ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (склонение, вербовка, вовлечение в совершение участия в террористической организации)."При проведении обыска по месту его жительства следователями СК изъяты предметы, подтверждающие причастность к совершенному преступлению. Обвиняемый признал вину. Судом удовлетворено ходатайство об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении регионального СУСК.Расследование по уголовному делу продолжается.
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нижегородская область
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происшествия, нижегородская область, кстовский район, следственный комитет россии (ск рф), россия
Жителя Нижегородской области, склонявшего детей к терроризму, арестовали
СК: в Нижегородской области арестовали местного жителя, склонявшего детей к терроризму