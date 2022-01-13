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Москвич предстанет перед судом в Краснодаре за растление шестерых девочек
Москвич предстанет перед судом в Краснодаре за растление шестерых девочек - РИА Новости, 13.01.2022
Москвич предстанет перед судом в Краснодаре за растление шестерых девочек
Житель Москвы предстанет перед судом по обвинению в преступлениях сексуального характера против шестерых девочек в Краснодаре, сообщает СУСК РФ по краю. РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T14:41
2022-01-13T14:41
происшествия
краснодарский край
москва
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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КРАСНОДАР, 13 янв – РИА Новости. Житель Москвы предстанет перед судом по обвинению в преступлениях сексуального характера против шестерых девочек в Краснодаре, сообщает СУСК РФ по краю.В июне минувшего года в СМИ появилась информация, что гендиректор винодельческой компании задержан в Краснодарском крае по обвинению в развращении несовершеннолетних девочек в подъезде дома. Позднее СУСК по Кубани выпустило релиз с описанием похожего случая: вечером 10 июня некий 50-летний житель Москвы заставил проследовать двух девочек 11 и 12 лет вместе с ним в подъезд дома на улице Ставропольской, где совершил в отношении них преступление сексуального характера.В четверг пресс-служба ведомства сообщила о завершении расследования в отношении фигуранта, обвиняемого по трем эпизодам преступлений против половой неприкосновенности уже шестерых девочек: по п. "б" ч. 4 ст.132 (насильственные действия сексуального характера) и ч. 2 ст. 135 (развратные действия) УК РФ."По данным следствия, вечером 10 июня 2021 года недалеко от одного из домов, расположенных в 1-м проезде Айвазовского краевого центра, обвиняемый встретил четырех девочек в возрасте от 8 до 10 лет. Под надуманным предлогом фигурант завел их за угол дома, где совершил в отношении них преступление сексуального характера. Через непродолжительное время после этого обвиняемый заставил проследовать других 11 и 12-летнюю девочек вместе с ним в подъезд многоквартирного дома на улице Ставропольской, где также совершил в отношении них преступление сексуального характера", - отмечается в релизе.По данным следствия, о произошедшем девочки рассказали родителям, которые обратились к правоохранителям, те установили личность злоумышленника и задержали его."Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
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происшествия, краснодарский край, москва, следственный комитет россии (ск рф), россия
14:41 13.01.2022
 
Москвич предстанет перед судом в Краснодаре за растление шестерых девочек

Москвич предстанет перед судом в Краснодаре по обвинению в растлении шестерых девочек

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках
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КРАСНОДАР, 13 янв – РИА Новости. Житель Москвы предстанет перед судом по обвинению в преступлениях сексуального характера против шестерых девочек в Краснодаре, сообщает СУСК РФ по краю.
В июне минувшего года в СМИ появилась информация, что гендиректор винодельческой компании задержан в Краснодарском крае по обвинению в развращении несовершеннолетних девочек в подъезде дома. Позднее СУСК по Кубани выпустило релиз с описанием похожего случая: вечером 10 июня некий 50-летний житель Москвы заставил проследовать двух девочек 11 и 12 лет вместе с ним в подъезд дома на улице Ставропольской, где совершил в отношении них преступление сексуального характера.
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
13:59
В Благовещенске задержали подозреваемого в похищении девятилетней девочки
В четверг пресс-служба ведомства сообщила о завершении расследования в отношении фигуранта, обвиняемого по трем эпизодам преступлений против половой неприкосновенности уже шестерых девочек: по п. "б" ч. 4 ст.132 (насильственные действия сексуального характера) и ч. 2 ст. 135 (развратные действия) УК РФ.
"По данным следствия, вечером 10 июня 2021 года недалеко от одного из домов, расположенных в 1-м проезде Айвазовского краевого центра, обвиняемый встретил четырех девочек в возрасте от 8 до 10 лет. Под надуманным предлогом фигурант завел их за угол дома, где совершил в отношении них преступление сексуального характера. Через непродолжительное время после этого обвиняемый заставил проследовать других 11 и 12-летнюю девочек вместе с ним в подъезд многоквартирного дома на улице Ставропольской, где также совершил в отношении них преступление сексуального характера", - отмечается в релизе.
По данным следствия, о произошедшем девочки рассказали родителям, которые обратились к правоохранителям, те установили личность злоумышленника и задержали его.
"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
 
ПроисшествияКраснодарский крайМоскваСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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