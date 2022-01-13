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В Петербурге представлявшемуся сотрудником ФСБ дали срок за вымогательство

В Петербурге представлявшемуся сотрудником ФСБ дали срок за вымогательство - РИА Новости, 13.01.2022

В Петербурге представлявшемуся сотрудником ФСБ дали срок за вымогательство

Докторант Военной академии связи имени маршала Советского Союза С.М. Буденного подполковник Максим Куликов, представлявшийся сотрудником ФСБ, приговорен к 8... РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T11:09

2022-01-13T11:09

2022-01-13T11:09

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 янв – РИА Новости. Докторант Военной академии связи имени маршала Советского Союза С.М. Буденного подполковник Максим Куликов, представлявшийся сотрудником ФСБ, приговорен к 8 годам колонии строгого режима за вымогательство, сообщается на сайте Главного военного следственного управления СК РФ."Приговором Санкт-Петербургского гарнизонного военного суда Куликову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, а также лишения воинского звания "подполковник". Кроме того, судом частично удовлетворен гражданский иск потерпевшего на сумму 50 000 рублей", - сказано в сообщении.По данным ведомства, представлявшийся сотрудником ФСБ Куликов под угрозой уголовной ответственности потребовал у коммерсанта ежемесячно передавать ему 150 тысяч рублей - всего 1 миллион рублей. Предлогом стало утверждение, что тот якобы незаконно владеет 45% доли уставного капитала компании."Потерпевший в августе 2019 года передал Куликову часть суммы в размере 260 000 рублей. В последующем при получении 600 000 рублей 12 декабря 2019 года Куликов был задержан сотрудниками правоохранительных органов", - отмечается в релизе.Куликов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство в особо крупном размере).

https://ria.ru/20211230/vymogatelstvo-1766133923.html

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происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), главное военное следственное управление, россия