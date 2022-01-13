"Путин снова победил". Американцы нашли слабое место в стратегии Белого дома

16:38 13.01.2022 (обновлено: 00:44 14.01.2022)
Hill: США блефуют, пытаясь "запугать" Россию
Hill: Соединенные Штаты блефуют, санкции против России не принесут ощутимого эффекта
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГосударственные флаги России и США во время двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве
Государственные флаги России и США во время двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве
"В прошлом подобные меры были неэффективны. Под их давлением Путин не изменил внешнеполитический курс. И вряд ли в этот раз они дадут иной результат", — написал он.
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По мнению эксперта, Соединенные Штаты могут применить экономические санкции, включающие замораживание банковских счетов и ограничения на экспорт в Россию товаров первой необходимости.
Существует также и другая угроза в адрес Москвы, подчеркнул автор. Среди новых санкций может быть и "широкомасштабная кибератака на российские системы воздушного и наземного транспорта, связи, включая интернет, радио и телевидение, банки и фондовые рынки". Однако, по словам специалиста, Россия обладает достаточными силами в области кибербезопасности, чтобы ответить США аналогичным ударом. Поэтому он посоветовал американскому правительству не прибегать к этой опции.
Журналист заключил, что президент Владимир Путин на данный момент одерживает верх из-за неспособности Белого дома доставить какие-либо неприятности Кремлю, если администрация Байдена не решится на изменение стратегии.
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Сенаторы США от правящей Демократической партии накануне представили законопроект, предлагающий ввести санкции против ключевых отраслей российской экономики, госдолга и первых лиц государства в случае "эскалации ситуации вокруг Украины".
Глава российского МИД Сергей Лавров назвал угрозы новых американских санкций абсурдными. В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия относится к возможным новым санкциям крайне негативно и считает, что они не способствуют формированию конструктивной атмосферы на переговорах по гарантиям безопасности.
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