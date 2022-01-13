https://ria.ru/20220113/ssha-1767699754.html

"Путин снова победил". Американцы нашли слабое место в стратегии Белого дома

Hill: США блефуют, пытаясь "запугать" Россию - РИА Новости, 14.01.2022

"Путин снова победил". Американцы нашли слабое место в стратегии Белого дома

Стратегия Белого дома, основанная на "запугивании" России введением новых санкций, провальная, так как у США нет "действенного оружия", считает политический... РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-13T16:38

2022-01-13T16:38

2022-01-14T00:44

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Стратегия Белого дома, основанная на "запугивании" России введением новых санкций, провальная, так как у США нет "действенного оружия", считает политический обозреватель Hill Авраам Шама."В прошлом подобные меры были неэффективны. Под их давлением Путин не изменил внешнеполитический курс. И вряд ли в этот раз они дадут иной результат", — написал он.По мнению эксперта, Соединенные Штаты могут применить экономические санкции, включающие замораживание банковских счетов и ограничения на экспорт в Россию товаров первой необходимости.Существует также и другая угроза в адрес Москвы, подчеркнул автор. Среди новых санкций может быть и "широкомасштабная кибератака на российские системы воздушного и наземного транспорта, связи, включая интернет, радио и телевидение, банки и фондовые рынки". Однако, по словам специалиста, Россия обладает достаточными силами в области кибербезопасности, чтобы ответить США аналогичным ударом. Поэтому он посоветовал американскому правительству не прибегать к этой опции.Журналист заключил, что президент Владимир Путин на данный момент одерживает верх из-за неспособности Белого дома доставить какие-либо неприятности Кремлю, если администрация Байдена не решится на изменение стратегии.Сенаторы США от правящей Демократической партии накануне представили законопроект, предлагающий ввести санкции против ключевых отраслей российской экономики, госдолга и первых лиц государства в случае "эскалации ситуации вокруг Украины".Глава российского МИД Сергей Лавров назвал угрозы новых американских санкций абсурдными. В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия относится к возможным новым санкциям крайне негативно и считает, что они не способствуют формированию конструктивной атмосферы на переговорах по гарантиям безопасности.

https://ria.ru/20220112/frantsiya-1767545219.html

https://ria.ru/20220111/senator-1767362741.html

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в мире, сша, владимир путин, дмитрий песков, сергей лавров, россия