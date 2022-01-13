https://ria.ru/20220113/ssha-1767673699.html
США недооценивают Россию и ее потенциал, заявил Рябков
США недооценивают Россию и ее потенциал, заявил Рябков - РИА Новости, 13.01.2022
США недооценивают Россию и ее потенциал, заявил Рябков
Возможно, многие в США недооценивают Россию и ее потенциал, сказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T14:44
2022-01-13T14:44
2022-01-13T14:56
сша
россия
в мире
украина
сергей рябков
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767132834_0:40:3077:1771_1920x0_80_0_0_3ba3c78ab96c428d72f97c4e019f27c8.jpg
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Возможно, многие в США недооценивают Россию и ее потенциал, сказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков."На выходе мы имеем зачастую очень примитивные трактовки того, что происходит у нас (в России) и как с нами надо иметь дело. Возможно, это следствие недооценки роли России в современном мире, недооценки нашего потенциала", - сказал Рябков в интервью телеканалу RTVI.Сенаторы США от правящей Демократической партии накануне представили законопроект, предлагающий ввести болезненные санкции против ключевых отраслей российской экономики, госдолга и первых лиц государства в случае эскалации ситуации вокруг Украины.
https://ria.ru/20220113/nato-1767675637.html
сша
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767132834_0:0:2629:1972_1920x0_80_0_0_bda271a96a413f00a4212603013dcfc5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, в мире, украина, сергей рябков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
14:44 13.01.2022 (обновлено: 14:56 13.01.2022)
США недооценивают Россию и ее потенциал, заявил Рябков
Замглавы МИД Рябков: возможно, многие в США недооценивают Россию и ее потенциал