https://ria.ru/20220113/ssha-1767673699.html

США недооценивают Россию и ее потенциал, заявил Рябков

США недооценивают Россию и ее потенциал, заявил Рябков - РИА Новости, 13.01.2022

США недооценивают Россию и ее потенциал, заявил Рябков

Возможно, многие в США недооценивают Россию и ее потенциал, сказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T14:44

2022-01-13T14:44

2022-01-13T14:56

сша

россия

в мире

украина

сергей рябков

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Возможно, многие в США недооценивают Россию и ее потенциал, сказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков."На выходе мы имеем зачастую очень примитивные трактовки того, что происходит у нас (в России) и как с нами надо иметь дело. Возможно, это следствие недооценки роли России в современном мире, недооценки нашего потенциала", - сказал Рябков в интервью телеканалу RTVI.Сенаторы США от правящей Демократической партии накануне представили законопроект, предлагающий ввести болезненные санкции против ключевых отраслей российской экономики, госдолга и первых лиц государства в случае эскалации ситуации вокруг Украины.

https://ria.ru/20220113/nato-1767675637.html

сша

россия

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сша, россия, в мире, украина, сергей рябков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)