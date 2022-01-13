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Оснований для новых встреч с США по безопасности пока нет, заявили в МИД
Оснований для новых встреч с США по безопасности пока нет, заявили в МИД - РИА Новости, 13.01.2022
Оснований для новых встреч с США по безопасности пока нет, заявили в МИД
Оснований для новых встреч с США и их союзниками по российским предложениям по безопасности пока нет, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T14:22
2022-01-13T14:22
2022-01-13T14:27
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Оснований для новых встреч с США и их союзниками по российским предложениям по безопасности пока нет, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Без прояснения того, есть ли хотя бы какой-то ресурс, какой-то запас гибкости с той стороны по каким-то серьезным сюжетам, оснований садиться в ближайшие дни, вновь собираться и начинать эти же самые обсуждения я не вижу", - сказал он в эфире телеканала RTVI.В среду в Брюсселе прошло заседание Совета Россия-НАТО. Встреча прошла в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые состоялись 9-10 января в Женеве. В четверг после заседания Совета Россия-НАТО проходят консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
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сша, сергей рябков, европа, совет россия-нато, россия
14:22 13.01.2022 (обновлено: 14:27 13.01.2022)
Оснований для новых встреч с США по безопасности пока нет, заявили в МИД
Замглавы МИД Рябков: оснований для новых встреч с США по теме безопасности пока нет