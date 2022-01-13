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Оснований для новых встреч с США по безопасности пока нет, заявили в МИД

Оснований для новых встреч с США по безопасности пока нет, заявили в МИД - РИА Новости, 13.01.2022

Оснований для новых встреч с США по безопасности пока нет, заявили в МИД

Оснований для новых встреч с США и их союзниками по российским предложениям по безопасности пока нет, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T14:22

2022-01-13T14:22

2022-01-13T14:27

сша

сергей рябков

европа

совет россия-нато

россия

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Оснований для новых встреч с США и их союзниками по российским предложениям по безопасности пока нет, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Без прояснения того, есть ли хотя бы какой-то ресурс, какой-то запас гибкости с той стороны по каким-то серьезным сюжетам, оснований садиться в ближайшие дни, вновь собираться и начинать эти же самые обсуждения я не вижу", - сказал он в эфире телеканала RTVI.В среду в Брюсселе прошло заседание Совета Россия-НАТО. Встреча прошла в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые состоялись 9-10 января в Женеве. В четверг после заседания Совета Россия-НАТО проходят консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

https://ria.ru/20220113/bezopasnost-1767667839.html

сша

европа

россия

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сша, сергей рябков, европа, совет россия-нато, россия