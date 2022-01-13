14:15 13.01.2022 (обновлено: 14:20 13.01.2022)
Рябков рассказал о позиции США на переговорах по гарантиям безопасности
Замглавы МИД Рябков: США говорят России "нет" по ключевым пунктам гарантий безопасности
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков и первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман во время двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков и первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман во время двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. США и их союзники говорят России "нет" по ключевым пунктам российских предложений по безопасности, сказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
В среду в Брюсселе прошло заседание Совета Россия-НАТО. Встреча прошла в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые состоялись 9-10 января в Женеве. В четверг после заседания Совета Россия-НАТО проходят консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
"Главная проблема: Соединенные Штаты Америки и их союзники по НАТО ни под каким видом, ни по каким причинам, которые как бы многократно обсуждались и многократно анализировались со всех сторон, которые излагаются нами Соединенным Штатами их союзниками, не готовы идти на встречу нашим ключевым требованиям", - сказал Рябков в интервью телеканалу RTVI.