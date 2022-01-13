https://ria.ru/20220113/ssha-1767664134.html

Рябков рассказал о позиции США на переговорах по гарантиям безопасности

Рябков рассказал о позиции США на переговорах по гарантиям безопасности - РИА Новости, 13.01.2022

Рябков рассказал о позиции США на переговорах по гарантиям безопасности

США и их союзники говорят России "нет" по ключевым пунктам российских предложений по безопасности, сказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T14:15

2022-01-13T14:15

2022-01-13T14:20

сша

сергей рябков

россия

европа

нато

совет россия-нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767148233_0:271:2609:1739_1920x0_80_0_0_09e1decbe8feb53d0b84d486786a88be.jpg

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. США и их союзники говорят России "нет" по ключевым пунктам российских предложений по безопасности, сказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.В среду в Брюсселе прошло заседание Совета Россия-НАТО. Встреча прошла в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые состоялись 9-10 января в Женеве. В четверг после заседания Совета Россия-НАТО проходят консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе."Главная проблема: Соединенные Штаты Америки и их союзники по НАТО ни под каким видом, ни по каким причинам, которые как бы многократно обсуждались и многократно анализировались со всех сторон, которые излагаются нами Соединенным Штатами их союзниками, не готовы идти на встречу нашим ключевым требованиям", - сказал Рябков в интервью телеканалу RTVI.

сша

россия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, сергей рябков, россия, европа, нато, совет россия-нато